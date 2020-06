En la conferencia de prensa que encabezó hoy el presidente Martín Vizcarra, se le consultó sobre las medidas que ha tomado su gobierno para la protección a las trabajadoras sexuales durante la pandemia del COVID-19. Si bien los ministros de Salud y de Trabajo aseguraron haber apoyado a dicho sector, la trabajadora sexual Ángela Villón afirmó a Perú21 que no han recibido “ni un té filtrante” de parte del Estado.

Según Villón, que es dirigente del Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales, cuando inició el estado de emergencia por el coronavirus se comunicó vía telefónica con la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro y ella le ofreció apoyo para su gremio.

“Después me llamó su asistente y me dijo que hiciera una lista con los datos de mis compañeras. Debido a toda la violencia y prejuicios que hay contra las trabajadoras sexuales, muchas no quisieron que consignara sus nombres y prefirieron no estar en la relación”, contó la excandidata al Congreso.

Cuando entregó el documento al ministerio de la Mujer con una lista de 200 personas, asegura Villón, le respondieron que eran muchas y no podían apoyarlas.

Solo en Lima hay un estimado de 100 mil trabajadoras sexuales y desde que inició la cuarentena han paralizado su actividad debido a las restricciones ordenadas por el Ejecutivo. Ángela Villón tuvo conocimiento de que recibieron apoyo unas 50 personas que trabajaban en el Cercado. “Me sentí indignada al escuchar lo que dijeron en la conferencia de hoy porque no es verdad”, dijo.

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, expuso en la conferencia de prensa que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) ha proporcionado apoyo “directo” a los colectivos de trabajadoras sexuales.

“En lo que respecta al Ministerio de Trabajo es una preocupación que atañe este colectivo o todo trabajador que pierde ingresos, ello guarda relación con el apoyo que venimos brindando a través de bonos, que tienen la manera de compensar. A esto se suma Arranca Perú para intervenir en más de mil distritos para generar oportunidad a las personas por pérdida de ingresos. Este espacio es para generar recursos a este grupo de trabajadoras”, dijo la titular de la cartera.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, explicó que las trabajadoras sexuales son “población vulnerable" debido a que están expuestas a contagios en el ejercicio de su trabajo.

Zamora enfatizó que la labor del Ministerio de Salud ha sido protegerlas en la actual pandemia del COVID-19 sino también para otras enfermedades como el VIH y la tuberculosis, casos en que les entregan medicación para recuperarse.

