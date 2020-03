Magdalena es una de las comunas beneficiadas con la donación de 10 toneladas de lejía que las empresas Brenntag, CLI y Quimpac hicieron a Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objetivo de frenar el avance del COVID-19.

La iniciativa fue parte del llamado que hizo Perú21 ante la necesidad de desinfectar las calles, mercados, paraderos y otros espacios públicos mientras dure la crisis sanitaria en el país.

Al respecto, el alcalde del distrito, Carlomango Chacón, se pronunció para agradecer el aporte realizado por el sector privado y felicitó el interés de este medio por sensibilizar, educar y crear puentes. Además, pidió al Gobierno Central más comunicación con las municipalidades en beneficio de los ciudadanos.

¿Qué tan importante es la donación de la empresa privada en estos momentos de crisis?

Es excelente. Es la única salida que tenemos para salir de esta crisis. Es importante entender que en esta coyuntura donde tenemos en riesgo la salud, la vida y la economía, los empresarios deben ser los principales interesados en colaborar con el Estado y los gobiernos locales. Una pandemia descontrolada afecta mucho más la economía que una pandemia controlada.

¿En qué zonas del distrito se utilizará esta lejía?

Principalmente donde hay más afluencia, más congregación de vecinos y donde van a comprar sus víveres de primera necesidad, que es el boulevard José Gálvez, los mercados, en la parte externa de los supermercados donde hacen la cola para comprar, en los paraderos, afuera de los bancos, esos son los lugares principales. Afortunadamente, la cantidad de lejía que nos ha llegado permite que limpiemos todo el distrito. Todas las calles de Magdalena. No va haber calle de Magdalena sin limpiar. Quizás en otros distritos la limpieza será focalizada pero Magdalena tiene los recursos, gracias al sector privado y gracias a la intermediación de Perú21, para poder desinfectar todo el distrito.

¿Podría animar a que sean más integrantes del sector privado los que se animen a trabajar con los gobiernos locales?

Sí, por supuesto. No solamente quiero hacer un llamado a las empresas sino también a las empresas financieras. A las empresas de servicios. Tiene que haber un discurso uniforme para que se le dé tranquilidad a la ciudadanía. El gran problema que tiene hoy es que vive en la incertidumbre. No sabe cómo va vivir al día siguiente. Hay gente que tiene que trabajar para comer y hay gente que vive pensando cómo va hacer a fin de mes para pagar los recibos, para pagar la hipoteca. Si bien es cierto que algunas entidades financieras se han manifestado, estoy seguro que pueden ser más. Invito a los empresarios que se sumen desde sus trincheras así como a las empresas de logística que se encargan de trasladar las donaciones.

Adultos mayores y personas vulnerables que trabajaban en la Municipalidad de Magdalena trabajan desde sus casas para evitar riesgo de contagio. (Foto: Lino Chipana)

Serenazgo, limpieza pública y fiscalización

¿Cómo está afectando el COVID-19 a su distrito y por qué son importantes que lleguen más donaciones del sector privado en Magdalena?

Las donaciones son importantes porque los gobiernos locales sobrevivimos con los arbitrios y cuando la gente no pague sus arbitrios, comenzarán a colapsar todos gobiernos locales y van a estar en riesgo los servicios básicos: serenazgo, limpieza pública y fiscalización. El gobierno central está tomando medidas que primero, no están siendo coordinadas del todo. Por ejemplo estas canastas de alimentos, que los gobiernos locales nos hemos enterado al mismo tiempo que la ciudadanía en el discurso del presidente. No ha habido una coordinación previa. Nos están atribuyendo más labores cuando no tenemos los recursos para solventar meses de crisis. Aquí más que dar canastas, se trata de hacer transferencias económicas para garantizar servicios básicos. Estas canastas terminan siendo un televisor en un lugar donde no existe electricidad.

Se necesita una mayor coordinación.

Se necesita. ¿Cómo es posible que los gobiernos locales nos enteremos de esta medidas, en donde participamos y somos el eje central, por televisión?

Se refirió hace un momento a la incertidumbre de sus vecinos pero eso también se traslada a las autoridades locales y a sus trabajadores.

Cuando no exista el ingreso de arbitrios, no vamos a poder seguir pagando planillas de servicios básicos. No podemos tener focos infecciosos porque no se le paga los proveedores de limpieza pública o a los trabajadores de limpieza. De eso se tiene que hablar antes de tomar medidas de asistencialismo, que son buenas, que son celebradas, pero se tiene que hablar de lo primero.

¿Cómo se está tratando esta emergencia nacional con los trabajadores de la municipalidad?

Nosotros hemos tenido un manejo responsable de los recursos. El Magdalena no solo hemos garantizado el pago de los trabajadores, sino que también cuentan con seguro de salud. El gobierno central debe garantizar los servicios básicos de la ciudad en coordinación con las municipalidades.

Las donaciones de los empresarios entonces evitan que las dudas en la comunidad y garantiza servicios importantes que sí o sí deberían estar cubiertos.

Exacto. En este caso con la donación de la lejía, estos empresarios están aliviando la economía de los gobiernos locales. Podrían también donar guantes, botas, mascarillas para los trabajadores y también más lejía. Son cosas que permiten afrontar esta crisis. Lo principal de esto es hacer un llamado a las principales empresas del Perú para que se sumen a esta lucha. Cuanto más demoremos salir de esta crisis, el impacto económico va ser más letal.

Además de apoyar al personal de limpieza con insumos, de qué otra forma se podría ayudar a los trabajadores a desarrollar de mejor forma sus funciones en beneficio de la ciudadanía.

Tenemos un gran problema nosotros. Los trabajadores que vienen desde muy lejos a veces tienen que tomar tres o cuatro carros para llegar al trabajo. Entonces eso se incrementa en su economía porque tienen que tomar más carros. Cuando llegan al distrito se encuentran con otro problema: no hay restaurantes. Entonces es complicado para nuestros trabajadores conseguir la comida del día a día. Nosotros en el gobierno local hemos hecho las coordinaciones con algunos supermercados del distrito que están colaborando con los menús pero todavía no es suficiente. A veces tenemos que dividir platos para dos personas. Podemos luchar contra esta pandemia de dos formas: las solidaridad y la disciplina. Si no tenemos solidaridad y disciplina no vamos a ganar. Todos los ciudadanos lo debe tener presente.

Donación de lejía a Municipalidades