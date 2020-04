Lima







Alan Diez a quienes no cumplen cuarentena: “No jodan, ¿en qué idioma les hablamos? ¡Por favor, señores!" El conductor de Capital invitó a la reflexión a aquellos ciudadanos que no toman conciencia de la gravedad del coronavirus en nuestro país y no se guardó nada contra aquellos que no acatan el aislamiento social obligatorio.