El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta este viernes 24 de abril, 479 pacientes hospitalizados con coronavirus (COVID-19) presentan una evolución favorable en su salud, es decir, algunos de los síntomas de la enfermedad han desaparecido en sus casos.

A través de la plataforma Sala Situacional COVID-19, el Minsa detalló que hay otras 2.395 personas con coronavirus cuya situación es estacionaria, es decir, están estables y no hay cambios en su salud. Añadió que otras 320 personas con coronavirus presentan evolución desfavorable, es decir, su salud ha empeorado.

Reporte de la evolución médica de los pacientes hospitalizados con COVID-19 en el Perú. (Fuente: Sala Situacional COVID-19)

Para el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, es importante que haya cada vez más gente que presente una evolución favorable, ya que, indicó, las personas que han superado al coronavirus y se han curado han generado una inmunidad hacia esa enfermedad, aunque agregó que se desconoce si dicha inmunidad es pasajera o permanente.

"Hasta ahorita, una persona que ha tenido coronavirus, ya tiene inmunidad, pero no se sabe si esa inmunidad es pasajera o es permanente. En caso fuera pasajera, si a ti te dio, te podría volver a dar, pero eso se tendría que evaluar en el tiempo. Sin embargo, hasta ahorita, al paciente que tuvo no le vuelve a dar", indicó a este medio.

Miguel Palacios explicó que la evolución estacionaria -condición con la que que actualmente 2.395 pacientes- es cuando de un día para otro no existen cambios en la salud de una persona. “Se encuentra como estaba ayer, no mejora ni empeora. Ellos están a la expectativa, están estables, como el día anterior, pero mañana no se sabe”, señaló.

Con relación a los pacientes con evolución desfavorable, Palacios señaló que un eventual aumento de contagiados en dicho estado perjudica el sistema de atención en los hospitales, por la insuficiencia de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

“Si la evolución es desfavorable, ellos van a una cama en UCI, en donde permanecen 18 días en promedio. Entonces, están ahí por mucho tiempo y por eso faltan más camas, no hay rotación rápida. En una cama UCI el tratamiento puede ser exitoso o fracasar”, puntualizó.

