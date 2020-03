Muy grave. Hasta el 28 de marzo, 98 policías y 9 militares fueron agredidos físicamente durante el estado de emergencia nacional como medida de prevención al COVID-19. Solo hay seis personas detenidas para responder por estos cobardes ataques a las fuerzas del orden.

El general Máximo Ramírez, asesor legal de la PNP, lamentó que pocas denuncias por lesión y desacato a la autoridad procedan a órdenes de prisión preventiva o procesos inmediatos. Dijo que luchará para que los ciudadanos que golpeen a los agentes tengan una pena de mínimo 6 meses y máximo 2 años de cárcel.

DENUNCIARÁN A FISCAL

El general Ramírez reafirmó que la Policía Nacional denunciará al fiscal que ordenó la libertad de los sujetos que le rompieron la nariz a palazos al alférez Guillermo Andrés Guzmán Núñez durante una intervención por incumpliento de la orden de aislamiento en el distrito de Cura Mori en Piura.

Sostuvo que el fiscal Gregorio Córdova no evaluó el caso del alférez como debió y fue irresponsable. “¿Acaso no ve noticias? Hay un video donde aparece sangrando. Esa es una prueba contundente porque el oficial aparece con la nariz torcida. Luego lo vio el médico legista y el otorrino, comprobó que tenía fractura y ahora será operado. Este fiscal no evaluó todo eso, fue flojo”, manifestó en conversación con Perú21.

Ramírez apuntó que el Ministerio Público dejó libre a Víctor Elías Sandoval y José Jesús Elías Quintana argumentando que se trató de un caso de lesiones y que los atacantes tienen arraigo domiciliario por lo que pueden permanecer libres. Además, señaló se ampararon en el acuerdo plenario 1-2016 del Poder Judicial.

PARA TENER EN CUENTA:

- Martín Vizcarra anunció que desde que se ordenó la inmovilización social obligatoria se ha detenido a 33 mil personas por desacato a esta medida.

- La Fiscalía solicitó 9 meses prisión preventiva contra el sujeto que le rompió la nariz a un policía en Comas durante la cuarentena.