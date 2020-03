Lima







Turista española no cumple con aislamiento por coronavirus: “Si me reportan, no vuelvo a Perú y daré malas referencias” La mujer y sus compañeros de viaje no cumplirán con el aislamiento de 14 días establecido por el presidente Martín Vizcarra porque ya tienen paquetes turísticos adquiridos. Incluso amenazó con hablar mal del país si se reporta su caso a las autoridades.