Dos hijos denuncian un hecho insólito que involucra a su padre. Ellos indican que el último sábado, trasladaron a Batazar Álvarez Navarro, de 52 años, hasta el hospital Cayetano Heredia. Ellos pedían que al hombre se le realice una prueba de COVID-19 pues presentaba una serie de síntomas de la enfermedad.

La prueba se hizo pero el resultado dio negativo; sin embargo el hombre se quedó en el área de emergencia del nosocomio el día lunes. Ese mismo día, uno de los hijos retorna al hospital sin lograr hallar a su padre.

“El lunes a las 3pm me acercó a vigilancia y nadie me dice nada”, aseguró uno de los jóvenes en conversación con el noticiero 90. Al no obtener una respuesta, la doctora del centro aceptó no saber dónde se encontraba el paciente.

“He tenido que forzar la puerta, hemos entrado (al mortuorio) y he tenido que buscar los cuerpos que no tenían nombre, bolsa por bolsa”, manifestó uno de los deudos. Luego de varias horas de incertidumbre, hallaron el cuerpo sin vida de su padre, el cual pudieron reconocer gracias a una cicatriz que tenía su familiar.

Ambos hijos piden que se les explique cómo es que su papá acabó en la morgue, pues si bien estaba grave, el resultado del COVID-19 salió negativo.

