Fueron abandonados por sus siete hijos, no fueron beneficiados con el bono de s/380 otorgados por el Estado, no tienen pensión y ambos se encuentran enfermos. Un matrimonio de ancianos vive un calvario que se intensificó tras el estado de emergencia decretado en nuestro país para frenar el coronavirus (COVID-19).

Doña Rosa, de 78 años, pese a sufrir de artrosis debe atender y velar por su esposo Don Carlos, de 88 años, quien padece de esquizofrenia. Ellos viven en un pequeño cuarto ubicado de Pasaje Apurímac, 122 – urbanización Caja de Agua en San Juan de Lurigancho.

Ella salía en las mañanas a vender golosinas de 6 a.m. a la 1 p.m... Ahora ya no puede. Sigue atendiendo a su esposo, lo baña y prepara en su cocina oxidada lo que posiblemente sea su única comida del día. Ellos vienen sobreviviendo gracias a la solidaridad de sus vecinos.

“Esta amaneciendo, y estoy pensando ¿qué voy a hacer ahora? La gente se cansa y me dice ‘yo a usted todos los días la veo’ y yo a veces me pongo nerviosa y le digo ‘usted acaso no todos los días come?’”, cuenta la mujer y desborda en llanto.

La única solvencia económica que tienen es la venta ambulatoria que Doña Rosa realiza los siete días de la semana. Debido a que tiene que estar largas horas parada y caminando, la enfermedad que ataca a sus articulaciones empeora y hace que su salud se deteriore más.

El matrimonio tuvo siete hijos, de los cuales ninguno se ha hecho presente. Sin importar la ingratitud de ellos, la anciana reza por los suyos.

“Desde hace 11 años no sé nada de mis hijos. De todas maneras son mis hijos, aunque no me den nada, no importa…pero que estén bien”, revela la mujer sin poder contener las lágrimas al recordarlos.

PAREJA ANCIANOS

