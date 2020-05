Madres piden operación de trasplante de hígado para sus bebés, pero médicos se niegan por riesgo de contagio del COVID-19

Dos madres se encuentran desesperadas luego de que médicos se negaran a operar a sus bebés que necesitan trasplante de hígado. El motivo es que los profesionales de la salud no cuentan con un área especial para tratarlos sin que haya un riesgo de contagio del nuevo coronavirus. Mientras no se cuente con un área en la que se asegure que los pequeños no puedan ser infectados con el COVID-19, no podrán ser intervenidos.

Ambas madres se encuentran dispuestas a arriesgar sus vidas y entregar sus órganos. Ellas aseguran que prefieren perder a un hijo en el quirófano que verlos morir lentamente.

“Ya no quiero verle en una cama, que se este alimentando por sondas”, expresa una madre mientras la otra mujer prefiere que los médicos hagan algo. “Él esta cada vez peor, no van a hacer nada, lo van a dejar morir”, dijo a las cámaras de ATV Noticias.

Un médico del hospital Edgardo Rebagliati explicó que no pueden exponer a los menores pues en el procedimiento se usan drogas para bajar las defensas de los menores lo cual agudiza el riesgo de que contraigan el virus.

Las mujeres piden una solución para no esperar hasta el término de la cuarentena y puedan darle una esperanza de vida a sus hijos quienes vienen luchando por su vida.

