Personal de salud y otros profesionales se quedaron varados este domingo luego de esperar desde tempranas horas para acceder al servicio del Tren Eléctrico en la Estación La Cultura. Recordemos que el horario establecido para hoy es desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.. Sin embargo, ellos reclaman que no se les haya considerado que venían formando colas desde las temprano.

También exigían una explicación pues ningún representante o personal del transporte se hizo presente en el lugar para dar alguna solución. Pues debían evitar aglomerarse ante el riesgo de un posible contagio en el lugar y querían retornar a sus hogares.

“Estamos desde las ocho dela mañana"(...) “Nos han cerrado las puertas en la cara″, reclamaba una de las afectadas cuando fue consultada por un reportero de Canal N. Los otros perjudicados aseguraban que las puertas de la estación se cerró antes del tiempo indicado y que hacían ingresar a muy poca gente a los vagones y que eso retrasaba el tiempo de espera.

Muchos de los trabajadores tuvieron que tomar taxi y juntarse entre varias personas para poder cubrir el costo del viaje pese a que los conductores incrementaban el precio de las rutas debido a la necesidad.

