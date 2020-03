Jorge Villacorta, ahora conocido como ‘Cachito’, fue protagonista de un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, por lo que se ha vuelto a pronunciar, esta vez para aclarar varios puntos en relación a su detención en Miraflores tras sacar a pasear a su perro en pleno Estado de Emergencia.

Villacorta, quien en realidad no es llamado ‘Cachito’, sino ‘Coco’ explicó como se dio el mal entendido de su apelativo.

“Yo le doy calma al perro que se pone a ladrar, yo le digo ‘Ozzy, tranquilo’, pero parece que un Policía escucha mal y dice ‘Cachito’. Con los memes y todo, la gente cambia la versión y ahora me dicen Cachito”, detalló en conversación con el programa ‘Domingo al Día’.

Ozzy, el perrito del hombre que fue detenido.

También aclaró que la mujer que gritaba que por favor no se llevaran a su perro, es en realidad la hija de su pareja y no su novia como se creyó en un comienzo.

“No, no es (mi novia) es la hija de mi pareja, pero por un momento de pánico reaccionó de esa manera. Es una chica joven, que por el estrés que vivimos reaccionó de esa forma, pero no significa que no me quiera”, contó el popular ‘Cachito’.

“Yo me despierto todas las mañanas y lo saqué a pasear en pijama, con mi boxer y mi polo (...) Luego se me amontonan tres patrulleros como si yo fuera el chapo Guzmán”, agregó Jorge Villacorta, quien bromea y cuenta que ahora lo llaman ‘Cachito’.

