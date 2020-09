Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a 20 personas que se encontraban en un local ubicado en la cuadra 9 de la Av. José Gálvez (Bellavista- Callao ), donde se realizaba una fiesta acompañados, aparentemente, de la Orquesta Zaperoko, informó el noticiero “24 Horas”.

De acuerdo con el citado medio, los vecinos reportaron el hecho debido a que los asistentes incumplían las medidas de seguridad para evitar posibles contagios de COVID-19. Algunos de los intervenidos no tenían mascarillas, ni respetaban el distanciamiento social.

Los agentes policiales encontraron cajas de cerveza, torta, comida y parlantes para celebrar, aparentemente, el cumpleaños del líder de esta orquesta salsera, Jhony Peña, indicó “24 Horas”. Los intervenidos permanecen en el lugar.

“Hemos tenido conocimiento que se estaba realizando una fiesta y no sabíamos quienes estaban en su interior, hemos llegado y sí existían personas que no cumplían con el aislamiento. Extraoficialmente sabemos que el grupo Zaperoko que estaba amenizando esta reunión, con las investigaciones se verá si es cierto o no”, declaró comandante PNP Javier Pinedo.

Cabe mencionar que las reuniones sociales y familiares están prohibidas para evitar cualquier tipo de contagios por el nuevo coronavirus en el país, según anunció el presidente Martín Vizcarra.

