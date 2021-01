El empresario José Luis Barsallo, más conocido como el Ángel del Oxígeno, cuestionó hoy que personas inescrupulosas continúen llegando hasta el local de Criogas, situado en el Callao, para recargar balones de oxígeno medicinal a fin de revenderlos a un precio superior. Lamentó que exista este tipo de acciones en plena segunda ola por coronavirus que reporta el incremento de casos de esta enfermedad y que genera gran demanda de este recursos medicinal para tratar la dificultad respiratoria de pacientes COVID-19.

En declaraciones concedidas a América Noticias, sostuvo que es “indignante” que el 60% de lo que vende la distribuidora se lo estén llevando los denominados revendedores. Explicó que desde días atrás viene realizando una labor más minuciosa al momento de atender a los clientes, y que durante este proceso ha constatado que sí existe una cantidad considerable de personas que no tienen familiares que vienen recibiendo tratamiento tras ser infectados con la enfermedad.

“Es sabido por la población nosotros vendemos el oxígeno a S/20 para que llegue a la población necesitada. El caso, es que es indignante que el 60% de lo que vendemos, se lo lleven los revendedores. Eso es lo que más nos moleste e indigna. No podemos seguir así. Si bien es cierto la Policía nos apoya, se necesita un filtro con un buen sistema de inteligencia para detectar a esa gente”, indicó.

Luis Barsallo _declaraciones

“Ayer separé como a 40 [cilindros] que no tenían documentos. Esos señores fueron separados. Yo llamaba y no aparecían. Vale decir que no se apersonaban [solo dejan los balones en la fila para que sean llenados] porque saben que estaban en falta o que alguien contrata a 5 o 10. Incluso a señoras de edad para que ingresen [al local con los balones] e incluso con documentos falsos. Eso no podemos tolerar”, agregó Barsallo.

Por ello, reiteró su pedido de un mayor resguardo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para que se pueda ejecutar un plan que permita identificar a los revendedores y así poder atender a las personas que realmente necesitan recargar los cilindros de oxígeno medicinal.

“Ayer, tuve que salir personalmente porque se conoce cuando los cilindros vienen por mafias y personas inescrupulosas. Me arriesgo a salir personalmente y poder hasta contagiarme. A cualquiera lo estresa. De ese grupo que saqué 40 cilindros, a la media hora vinieron alegremente unos venezolanos o peruanos, metieron algo de 7 cilindros [a un auto] y se fueron y nadie les dijo nada. Esos son los revendedores”, refirió.

“Necesitamos más apoyo policial. En la primera ola, la Marina de Guerra hizo un buen trabajo. Se puede hacer un control, un filtro como un padrón de pacientes. Las Fuerzas Armadas puede colocar vallas y creo que eso va a espantar a mucha cantidad de revendedores”, manifestó.

Como se conoce, la empresa distribuidora de oxígeno medicinal Criogas, en el Callao, anunció que hoy, 28 de enero, no atenderá al público debido a falta de garantías para brindar este servicio. A esta hora hay personal policial resguardando los exteriores del negocio y durante esta diligencia detuvieron a un sujeto, de nacionalidad venezolana, acusado de presuntamente robar un balón de oxígeno.

VIDEO RECOMENDADO

Gobierno dispone cuarentena total