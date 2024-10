Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao no participará en paro del 10 de octubre

El presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, aseguró que no participará en el paro de transportistas que se ha anunciado para este jueves 10 de octubre.

"Nosotros, como Coordinadora, hemos indicado que no vamos a parar el día jueves", informó en un primer momento.

"Hemos señalado que desconocemos a quienes han convocado al paro. Nosotros somos empresa formal y hemos tomado la decisión de no ir al paro porque estamos en un proceso de evaluación permanente", añadió Vargas.

Asimismo, señaló que representa a 63 empresas de microbús y ómnibus en Lima y Callao, destacando que desconoce a personas que se estuvieron manifestando que iban al paro.

"Hemos visto en la plataforma que están invocando que tiene un corte de ente político", indicó Vargas.

Por otro lado, indicó que una de las propuestas del paro es que se formalice el taxi colectivo, una medida con la que no están de acuerdo.

"Dijeron que se quería formalizar al taxi colectivo, con lo que no estamos de acuerdo; están manifestando que renuncien algunas autoridades que no están en la plataforma. Pero, como le digo, el transporte formal de Lima y Callao no va a parar el día jueves", manifestó.

