La Policía continúa con la búsqueda de Luis Estebes Rodríguez, principal sospechoso en el asesinato de Marisol Estela Alva. Testimonios como el de la hermana de la víctima y la madre del supuesto asesino señalaron que la relación sentimental entre ambos siempre estuvo marcada por los desenfrenados celos de militar.

Recordemos que el asesinato de la joven estudiante de enfermería ocurrió por una herida punzocortante, según su necropsia. Además, su cuerpo fue enterrado en un cilindro con cemento, cal y ácido muriático en un descampado de Villa El Salvador.

Vea también Secretario de Alan García fue agredido luego de que ex mandatario votara [VIDEO]

Lizbeth Cueva, licenciada en Psicología y psicoterapeuta, describió el perfil psicológico de Estebes Rodríguez en el que destacó en Reporte semanal que "se trata de personas que imponen el día que salen a su pareja, la cantidad de veces que se encuentran... Es una señal muy marcada", afirmó Cueva en torno a una personalidad controladora, psicopata y que no conecta con las emociones de otros.

"El ser humano aprende en base a las consecuencias. Si yo robo y experimento y me meten a la cárcel, obviamente lo pensara para una segunda vez que quiera robar. Los agresores se empoderan cuando ven que a otro atacante no le sucede nada (tras el crimen o delito cometido). Entonces, aquí mato y soy libre porque me soltaron a los meses y no pasa nada", agregó la psicóloga.

Vea también Madre del sospechoso de asesinar a mujer y ocultarla en cilindro pide que se entregue

Con la muerte de Marisol Estela Alva (25) aumenta la cifra de feminicidios supera los 130 en lo que va del año. La joven estudiante de enfermería, procedente de Cajamarca, vivía sola en Lima y mantenía una relación con Luis Estebes desde hace seis años.

TE PUEDE INTERESAR: