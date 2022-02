La presidenta del Consejo Nacional de Educación (CNE), María Amelia Palacios, adelantó su opinión respecto al proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso, que propone el cambio en la conformación de los miembros del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y que atenta contra la reforma universitaria.

Recordó que sobre este tema ya se había pronunciado el CNE en el mes de diciembre pasado ya que el Congreso les envió el proyecto de ley para que emitieran una opinión técnica. “La opinión técnica no fue favorable porque cambia una práctica que tenía el Sunedu para elegir a los miembros del Consejo Directivo. Estos miembros, incluyendo las universidades eran elegidos por concurso público, es decir, se presentaban los docentes de universidades privadas o públicas que querían postular a ser parte del Consejo Directivo de la Sunedu y pasaban por una evaluación de expedientes y entrevistas. Y se seleccionaba a las personas que tenían las condiciones académicas y profesionales para ocupar ese cargo”, señaló en diálogo a Canal N.

“(...) Lo que este proyecto pretende es que sean nuevamente las universidades como en el pasado que postulen como sus representantes miembros de sus cuerpos docentes al Consejo Directivo de la Sunedu. Esto, como se ha repetido cientos de veces, y se ha establecido muy claramente en los numerosos pronunciamientos de instituciones, es un principio que se está violentando, que es que nunca el regulado puede ser parte del organismo regulador. El organismo regulador tiene que ser independiente de los regulados”, aseveró.

Respecto a que se dé una segunda oportunidad a las universidad no licenciadas, la presidenta del CNE indicó que en algunos casos las entidades decidieron no presentarse.

“Las universidades no licenciadas tuvieron dos oportunidades para licenciarse y no cumplieron con las condiciones básicas de calidad o no se presentaron. Pareciera que en algunos casos las universidades pensaron que la vía de ser licenciadas era una vía política a través del Congreso. Sabemos que hay representantes, promotores de dueños de universidades privadas en la Comisión de Educación del Congreso. Algunos creyeron que esa era la vía para evitar que fueran supervisados y que pudieran licenciarse sin cumplir condiciones básicas de calidad”, señaló.

En otro momento, se refirió sobre la inmovilización contra la reforma universitaria. “(Fue) muy concurrida por estudiantes que son, creo, los que comprenden que la Sunedu defiende sus derechos a tener una educación de mejor calidad”, aseveró.

