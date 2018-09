Conozca los rostros de los cinco ‘marcas’ más buscados

Tienen más de una década en el mundo del hampa y su alta peligrosidad los ha llevado a convertirse en los delincuentes más buscados por la Policía. Se trata de cinco avezados hampones que operan con la temida modalidad de ‘marcas’, una forma de atraco a mano armada que se ha incrementado en los últimos meses en la capital, principalmente en los distritos de Lima Norte.

Según reportes de la Policía Nacional, solo en los últimos diez días se han denunciado al menos 15 de estos asaltos en diferentes puntos de nuestra ciudad. Ante la incidencia de estos atracos, Perú21 consultó con la Policía sobre quiénes son los maleantes que están detrás de estos hechos.

El jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, coronel Carlos Céspedes, informó que si bien actualmente están operando en Lima cuatro organizaciones criminales de ‘marcas’ –las cuales ya han sido identificadas–, son cinco los hampones sobre los que han puesto todos sus esfuerzos para capturarlos.

Esta lista la encabeza Washington López Cabana (27), ‘Cholo Alfredo’, quien integró la banda Los Sanguinarios de Piñonate. El 23 de mayo último, la Policía capturó a sus cómplices luego de que asaltaran a un contador en el Cercado de Lima.

Él logró fugar y, según la Policía, salió del país con destino a México. No obstante, por información de Inteligencia, se sabe que regresó hace unas semanas y sería él quien está tras los últimos atracos cometidos en distritos como Miraflores y Breña (ver recuadro).

Los agentes de la Dirincri lo consideran de alta peligrosidad, pues es el ‘gatillero’; es decir, el que tiene la misión de disparar –no importa a matar– si algo o alguien interfiere en sus planes.

Otro de los más buscados es Manuel Cotrina Jara, ‘Ciego Manuel’. Este estuvo involucrado en el atraco al trabajador de un casino en la cuadra 4 del jirón Junín, a una cuadra del Congreso. El asalto fue el 15 de enero y los hampones se llevaron S/50 mil.

El tercero de la lista es David Aguilar Meléndez, cuyo nombre figura en diez atestados policiales, ocho de la División de Investigación de Robos, por el delito de robo agravado. Su nombre salió a la luz en 2011, cuando lo detuvieron por robarle US$18 mil a Oswaldo Ponte, representante del cantante venezolano Oscar D’León. El delincuente registra cinco ingresos al penal y el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de S/10 mil por su paradero.

También figura en esta relación el ex policía Yojairo Arancibia Sevillano, quien se inició en el mundo de la delincuencia como ‘raquetero’. Esta última modalidad delictiva, según la Policía, consiste en recorrer la ciudad –en auto o moto– sin un blanco definido. Sin embargo, siempre van armados y dispuestos a todo.

Finalmente está Jacob Poma Lucana (31), ‘Jacob’, quien integraba la banda Las Hienas de Chincha. Este participó, en julio, en el asalto a un cambista. Le arrebataron 17,500 euros, US$1,800 y S/35 mil en Villa El Salvador.

‘MIXTURA’ DE HAMPONES

El coronel Céspedes explicó que la modalidad de ‘marca’ es una de las más violentas que acecha a la capital. Indicó que, antes, las potenciales víctimas eran solo clientes de los bancos, pero ahora también lo son cambistas y trabajadores de transporte de carga.

Refirió que hay bandas bien organizadas e integradas por entre seis y diez delincuentes. “Ellos pueden portar hasta armas de guerra, usan vehículos de alta gama y están dispuestos a todo”, dijo.

No obstante, detalló que ya no solo están las organizaciones que van tras fuertes sumas de dinero, sino también los ‘raqueteros’ que han terminado convirtiéndose en ‘marcas’. “Esto es una mixtura de delincuentes”, puntualizó.

Estos, ahora, usan apenas un vehículo. “Ya no les importa si roban S/2 mil o S/40 mil, pues ya no invierten como antes en vehículos, costosas armas, etc. Además, ya no suelen hacer la selección de su víctima dentro del banco, simplemente esperan a los que salen”, indicó.

Al respecto, el jefe de la Región Policial Lima, general Gastón Rodríguez, manifestó que los ‘marcas’ han comenzado a operar en motos, porque así les resulta más fácil huir. “La delincuencia muta permanentemente”, advirtió.

“El hecho de que ahora estén usando motos es precisamente para sortear los problemas de tránsito que hay en la capital”, refirió el general.

Señaló que estos asaltos se han incrementado principalmente en Lima Norte debido a la existencia de importantes centros comerciales, en cuyas instalaciones funcionan distintas agencias bancarias.

DATOS:

-La Policía recordó a la ciudadanía que no debe hacer retiros de fuertes sumas de dinero. El coronel Carlos Céspedes, jefe de la Policía Antirrobos, señaló que hay alternativas, como los cheques de gerencia y las transferencias electrónicas.

-Recomendó observar a su alrededor cuando ingresa y sale de una agencia bancaria.



ANÁLISIS:

‘SE NECESITA UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA’

Cuando hablamos de ‘raqueteros’ y ‘marcas’, yo diría que esto es una mutación. El 80% de los delitos que se cometen en el Perú son robos y hurtos, y dentro de estos están los casos de ‘marcas’ y ‘raqueteros’. ‘Marca’ viene de una observación que hace un delincuente a su potencial víctima. Lo hace en un banco, en un supermercado o en una galería. Nosotros estamos trabajando contra este tipo de delincuencia. Y para hacer un trabajo más eficaz contra las bandas criminales que cometen asaltos, robos y hurtos; hemos propuesto que se cree una fiscalía especializada, así como existen las fiscalías contra el crimen organizado que investigan los casos de sicariato, extorsión y secuestro. Necesitamos trabajar con fiscales que conozcan la gravedad de estos delitos. Al no tener esta fiscalía especializada, nos encontramos con distintos dilemas. Por ejemplo, ante la captura de un delincuente con un arma de fuego, el fiscal solo verá la tenencia ilegal del arma y no tendrá en cuenta otros posibles delitos que nosotros estamos investigando. Así toda la investigación se pierde. Eso es recurrente.