Canadá es uno de los países que en los últimos años se ha vuelto uno de los destinos preferidos para viajar, trabajar e incluso vivir, por la calidad de vida y diversidad de oportunidades que ofrece. Según cifras del gobierno canadiense, entre 2007 y abril de 2021 alrededor de 92.000 latinos fueron admitidos como residentes permanentes.

Rocío Chiquillán, directora general de Linkers International Education, manifestó que “Canadá es un destino que brinda diferentes beneficios comenzando que es uno de los países más seguros del mundo que brinda a los emigrantes facilidades como una economía estable, una educación de primer nivel, permite trabajar medio tiempo mientras se estudia”, detalló.

Actualmente, en Canadá hay diversos programas que permiten llegar al país de forma legal, que van desde la residencia permanente, pasando por permisos de trabajo y las ofertas de estudio, que son los más comunes para quienes desean viajar a este país a buscar un nuevo horizonte. La especialista nos comenta las oportunidades que brinda este país:

Oportunidades en educación: Considerado como uno de los países donde el sistema educativo es el mejor en el mundo, las personas que desean estudiar un pregrado o posgrado tienen la posibilidad de estudiar en universidades como: University of Windsor, Thompson Rivers University, The University of Winnipeg, University of Manitoba, University Canada West, KPU etc. También, tendrán la oportunidad de estudiar en College, un centro educativo similar a un instituto, donde se destaca más la formación con enfoque práctico como Douglas College, Camosun College, Seneca, Humber College, Algonquin College entre otros.

Algunas de las carreras que se pueden encontrar son Diseño, Negocios, Educación, Inteligencia Artificial, Ingeniería, Biotecnología, Enfermería, Ciencias de la Computación, E-Sports, Hotelería y Turismo, etc.

Campo laboral: Quienes deseen estudiar y trabajar al mismo tiempo, este país te ofrece la oportunidad de aplicar a un trabajo de medio tiempo para sostenerse económicamente. Además, si piensas viajar con tu familia a Canadá, el gobierno brinda educación a los hijos de los emigrantes, quienes podrán estudiar en un colegio público gratis como cualquier canadiense.

Exigencia laboral y buena remuneración: Este país te brinda mayores y mejores oportunidades, pero también es importante resaltar que las exigencias se incrementan a nivel educativo y laboral. En cuanto al salario mínimo promedio, este es de 2.400 dólares canadienses, lo que equivale a 15 dólares canadienses por hora.

Aprender y mejorar nuevos idiomas: Los idiomas oficiales en este país son el inglés y francés; por lo que, si eres una persona que no tiene un nivel avanzado de inglés tendrás la oportunidad de mejorar a través de la práctica. Además, podrás aprender el frances, lo que te hará bilingüe y te brindará mayores oportunidades.

Si tienes interés en ir a estudiar y trabajar como estudiante internacional en este país, este 01 de diciembre a las 6:30 p.m. hora Perú, se realizará el webinar gratuito: “Tu futuro en Canadá”, regístrate gratis en: https://www.linkers-edu.com/eventos/