Conoce cómo donar leche materna para alimentar a bebés prematuros y enfermos

Gracias a la donación de un grupo de mujeres, el Instituto Nacional Materno Perinatal (ex Maternidad de Lima) logró recolectar 1.390 litros de leche materna entre enero y octubre de este año, beneficiando así a 1.771 bebés prematuros que, por diversas circunstancias, no pudieron ser alimentados por sus mamás.

El INMP implementó en agosto del 2010, con el apoyo de la cooperación de la Universidad de Valencia (España) y de la Red Global de Bancos de Leche de Brasil, el primer Banco de Leche Humana del Perú.

Esta iniciativa surgió ante la necesidad de contar con leche humana disponible para la alimentación de los recién nacidos prematuros y recién nacidos severamente enfermos que no podían recibir leche de su propia madre, la cual es la ideal, dada la demostrada receptividad, excelente digestión y asimilación de macro y micronutrientes, así como oligoelementos y vitaminas al ser especie específica.

Hoy, gracias a la tecnología, la leche materna donada resulta importante para la supervivencia, disminución de complicaciones y de estancia hospitalaria, contribuyendo a la reducción de la morbimortalidad y desnutrición crónica infantil.

La leche materna recolectada pasa por el proceso de pasteurización, garantizando una leche segura libre de bacterias, microbios y virus para luego ser administrada, en la cantidad requerida, de acuerdo a la prescripción médica a los bebés hospitalizados.

Desde su creación, el Banco de Leche Humana del INMP ha logrado recolectar 8,500 litros de leche humana para alimentar a cerca de seis mil recién nacidos prematuros hospitalizados en las salas de Neonatología de esta institución.

REQUISITOS PARA SER DONANTE

• Estar amamantando satisfactoriamente a su propio hijo

• Ser saludable

• Contar con sus exámenes del control pre-natal o post natal satisfactorios; esto lo examinará el médico del Banco de Leche Humana. Cuando no se tenga disponible, se pueden realizar estos exámenes (hemograma, VDRL, VIH y otras serologías)

• No fumar ni consumir alcohol

• No usar medicamentos incompatibles con la lactancia materna

Las interesadas pueden contactar a los bancos de leche materna del Instituto Nacional Materno Perinatal, del Hospital San Bartolomé y el Hospital El Carmen (Huancayo).