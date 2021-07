Allison Quispe, de 25 años, estuvo internada durante cuatro meses en SANNA Clínica San Borja luego de haberse contagiado de COVID-19 en enero de 2021. Estuvo en coma durante 60 días, conectada a un respirador artificial y con el 90% de los pulmones comprometidos. Sin embargo, desde el primer de su recuperación se mantuvo firme y logró obtener su título profesional, aún cuando seguía internada.

Allison es una “paciente milagro”, uno de esos pacientes que serán recordados por los médicos de SANNA Clínica San Borja, en donde estuvo internada desde el 15 de enero. “Cuando Allison llegó a Emergencias esa madrugada, le practicamos diversos exámenes, estaba en estado crítico, con una saturación baja y con los pulmones muy comprometidos” cuenta el Dr. Manuel Arias, Especialista en Medicina Interna en SANNA Clínica San Borja.

Allison estudió educación primaria, y termino su carrera poco antes de caer enferma. Al momento del contagio era becaria de un programa del Estado, y estaba postulando a Enseña Perú, para ser docente en provincia. También estaba a punto de sustentar tu tesis. Pero todo quedo en pausa a raíz del contagio.

“En mi casa todos nos enfermamos, pero yo presentaba todos los síntomas graves, como falta de oxígeno, fiebre alta y saturación baja, estaba en 74%. Estuve semana y media con balones de oxígeno en mi casa, tratando de sobrellevar la situación, pero llegué al punto de necesitar 2 balones al día, y en ese momento tomé de la decisión de llamar a los asesores de Pacífico para que me ayuden” cuenta Allison.

Entre el ajetreo del traslado a la clínica y los exámenes, la noche había sido bastante larga, por lo que Allison se dispuso a dormir. Lo que no esperaba era que despertaría 2 meses después, intubada en UCI y conectada a un respirador. “En ese momento no podía respirar por mí misma, mis pulmones necesitaban fortalecerse y recuperarse más. Solo atiné a preguntar la fecha al doctor que estaba conmigo, para luego mirar a mi alrededor y tocarme, solo pensé: estoy viva”.

El proceso de recuperación de Allison fue largo y bastante doloroso, ya que raíz del COVID19 quedó con una polineuropatía de paciente crítico. En sus primeros días luego de despertar, cuando aún se encontraba en UCI intermedia, no tenía mucha sensación en el cuerpo, trataba de levantarse pero no tenía fuerzas, sentía dolor en brazos y espalda, y por supuesto, no podía caminar. “Después de 15 días de haber despertado recién empecé mis terapias, de respiración y físicas, pero sentía mucho dolor, al principio me costaba y muchas veces quise renunciar, pero las enfermeras y técnicos me decían: si te duele es porque está haciendo efecto, te vas a recuperar”.

El Dr. Arias recuerda a Allison como una de esas pacientes que no se rinde ante las circunstancias: “ella colaboró mucho con nosotros y en general a su recuperación. Se mantuvo muy positiva, y cuando ya salió del respirador se dedicó con mucho ahínco a su rehabilitación”

Su historia continuó al pasar a piso, cuando después de tres semanas con terapia física, logro ponerse de pie. Para Allison fue un momento sumamente emocionante, porque dentro de ella albergaba el miedo de no poder caminar nunca más. “En la clínica usaba andador para movilizarme, pero me incentivaron mucho a dejarlo, para no acostumbrarme. Eso me causaba agitación, pero agradezco que lo hicieran, porque hoy puedo caminar sin ayuda” cuenta.

La motivación de Allison nunca decayó, por el contrario, cada vez estaba más mentalizada a recuperarse, y dos grandes razones la motivaban: volver a ver a su familia y continuar con el proyecto tenía en mente, sustentar su tesis. “Desarrollé mi proyecto junto a dos compañeras más, por lo que cada día le decía al Dr.Vilchez: Dr. ya quiero que me quiten esto (el tubo de la traqueotomía) para poder hablar sin problemas, y él me decía: pon de tu parte y poco a poco vas a poder salir de esto. Eso me motivaba aún más”

Tanto Silvia Sánchez, madre de Allison, como el Dr. Arias recuerdan el día en que finalmente ella sustento su tesis. “El día que Allison sustenta su tesis ella aún estaba con oxígeno, y yo le pregunté: pero hija, ¿de verdad vas a poder?, ella estaba decidida, “si mamá” me dijo” cuenta su madre. “Para nosotros fue una sorpresa, recuerdo que ese día llegaba a su habitación y ella estaba vía web dando su examen de grado, fue algo fantástico. Era la primera vez, en mucho tiempo, que veía a un paciente en esas condiciones, dando un examen de grado desde la clínica” indica el especialista.

El apoyo de los médicos, las enfermeras, los enfermeros y las técnicas de SANNA Clínica San Borja fue muy importante para su recuperación durante las semanas de terapia, “Siempre sentí su cercanía y su preocupación por mí. No me dejaban sola y siempre me motivaron a seguir adelante” cuenta.

La mamá y hermana de Allison cuentan que cuando recibieron la llamada de que le darían de alta sintieron una emoción indescriptible “lo que queríamos era abrazarla, esperábamos ese momento con ansias, y sé que ella también esperaba ese momento, estar juntas nuevamente”.

El día que le dieron de alta, Allison estaba muy emocionada, porque después de 4 meses iba a regresar a casa, preparó sus cosas junto a su madre, y en el momento en que ya se retiraba de la clínica, los enfermeros y técnicos de UCI intermedio se acercaron a ella para despedirse. “Se necesita ese balance de calidad y calidez, hay que dar una atención de calidad al paciente, pero también hay que darle calidez al paciente, que se sienta confortable, apoyado, vigilado y querido” finaliza el Dr. Arias.

Allison nunca creyó que se iba a contagiar, nunca pensó que su familia sería parte de casi los 2 millones de peruanos que se han contagiado de esta enfermedad. “Mi papá creía que él no se iba a contagiar, y finalmente se contagió y falleció. Muchos piensan que no les va a tocar, que no se van a contagiar, y todos estamos expuestos, a pesar de los cuidados que podamos tener. Hay personas que siguen retando a la enfermedad, en plan de que no creen que les toque, como mi papá lo hizo. Yo tenía sobrepeso antes del COVID19, un factor de riesgo, pero solo después de haberme contagiado es que he tomado consciencia de lo peligrosa que es esta enfermedad y lo importante que sigue siendo el ser cuidadosos” reflexiona Allison.