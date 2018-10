Para una persona que respeta la vida animal, el rostro de un perro entristecido transmite más que palabras. Así lo asegura David Zorrilla Barrutia , fotógrafo y bombero alumno aspirante de la Compañía de Bomberos de Jesús María, quien durante una emergencia fue testigo de una desgarradora escena: una perrita intentaba reanimar a su cachorro.

Las conmovedoras imágenes fueron compartidas por Zorrilla Barrutia en su cuenta de Facebook y se han viralizado rápidamente por las redes sociales. Perú21 se comunicó con él y contó cómo ocurrieron los hechos.

"Cuando ya la emergencia había sido controlada y los bomberos sacaban todo su material, una perra comenzó a dar vueltas por la entrada. Una señora, que aparentemente era comerciante de de ese mercado, la había tenido agarrando y la abrazaba", contó a Perú21.

El fotógrafo narró que en su desesperación por ingresar a la galería, la 'Negra' (como los vecinos llamaban a la perrita) logró escapar y entró detrás de un efectivo. Minutos después salió de lugar con el cuerpo de un cachorro en el hocico.

"No lograba ver qué era y eso me causó curiosidad. Comencé a fotografiar más y cuando me di cuenta que traía a su cría. Se veía la desesperación en su rostro queriendo llevarla a un lugar seguro. Se quedó en la puerta del local y comenzó a lamerla, le daba masajes intentando despertarla", dijo.

Una bombera que estaba en la zona intentó consolar a la perrita y revisar al cachorro, pero ya habían pasado más de tres horas y era imposible reanimarlo.

De acuerdo con David Zorrilla Barrutia, los vecinos le dijeron que la 'Negra' pertenecía a uno de los dirigentes del local y que hace tres días había dado a luz al menos a tres cachorros.

"Yo quiero mucho los animales. Ver este animal me conmovió. En su rostro tenía todos esos gestos de dolor que me marcaron bastante".



Diferentes activistas animalistas están intentando encontrar a la perrita debido a que, tras dar a luz y no tener a sus crías al lado, es posible que en el futuro sufra de mastitis.