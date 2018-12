El cadáver de Marisol Estela Alva fue hallado hoy con evidentes signos de tortura y al interior de un cilindro rellenado con cemento, cal y ácido muriático. Intrigados por el fétido olor que se respiraba en la zona, vecinos de Villa El Salvador excavaron la fosa en donde la enterraron cuatro sujetos.

La joven estudiante de enfermería del Instituto Arzobispo Loayza fue víctima de un horrendo crimen que la Policía investiga. Algunas sospechas apuntan al ex novio militar de la occisa. Se trata de Luis Esteves Rodríguez, quien se encuentra con paradero desconocido.

Desde Cajamarca, sus padres anunciaron su llegada a Lima para velar y enterrar a su hija, quien, en los últimos días de su vida, los recordó con cariño y envío un amoroso mensaje a través de redes sociales.

M.I.F.A.M.I.LA



Es el mejor regalo que pudo darme la vida!!!

Ellos harían cualquier cosa por verme sonreír.....

Son mis personas favoritas, los amo hasta el infinito!!!

Pronto estaré ahí con ustedes para abrazarlos, besarlos y decirles cuanto los hecho de menos", escribió en sus primera líneas.

Marisol Estela Alva escribió esto en Facebook el 28 de noviembre.

"Hay momentos que me siento sola y no poder ni siquiera verlos. Las cosas se pone difíciles, pero lo mejor está por venir, y de acá para adelante solo habrá triunfos....no tengo mas palabras para describirlos lo que hacen por mi....gracias por ese amor que me han brindado", agregó.

Desde hace 10 años, la joven vivía sola en Lima. Trabajaba en una pastelería y mantenía una relación sentimental con Luis Esteves Rodríguez. "Queremos todo el peso de la ley para quien resulte responsable de este crimen", indicó su prima Bella Calle Paredes.

