Jueves 27 de abril. El Pleno del Congreso aprueba, por unanimidad –93 votos a favor–, una iniciativa, presentada por Perú Libre (PL), que ha pasado desapercibida para todos, menos para la comunidad científica. Se trata del Proyecto de Ley N° 2220 –que tiene como autores, entre otros, a los parlamentarios Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino– que Regula y Organiza el Funcionamiento del Sistema Nacional de Residentado Médico (Sinareme).

La autógrafa, que está en el despacho del Poder Ejecutivo para su promulgación, ha cambiado los criterios que se emplean para permitir que los médicos puedan acceder a una especialización. En primer lugar, se está bajando el valor del examen escrito que se aplica para acceder a una plaza de residencia, que antes de esta norma tenía un peso del 80% sobre la nota final y ahora llega al 70%.

Asimismo, tampoco toma en cuenta en este proceso el Examen Nacional de Medicina (ENAM), que es una evaluación que se aplica a todos los estudiantes de Medicina al culminar la carrera, el mismo que mide el nivel en el que se encuentran. Además, se está incrementando el valor del currículum, que antes llegaba al 20% de la nota final y ahora representa el 30%.

CURRÍCULUM PESA MÁS

¿Qué se consigue con esto? “Que los mejores alumnos tengan menos oportunidades de ingreso a la residencia. Se está bajando la calidad del alumnado. Por otro lado, han subido la nota del currículum. Les van a dar mucho puntaje a los médicos que han dedicado tiempo a trabajar en el primer, segundo y tercer nivel de atención; es decir, les van a dar más puntaje a aquellos médicos que no postularon antes o no ingresaron antes a la residencia, que están años trabajando”, dijo Ana Cecilia Olascoaga, jefa del Área de Especialización de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

En diálogo con Perú21, la experta aseguró que “mientras más edad tiene el médico, menos capacidad tiene de aprender una especialidad, porque no desarrolla la destreza”. Enfatizó que con esta norma se está haciendo que todos los buenos alumnos peruanos que “se esfuerzan por hacer su Serums, hacen un ENAM con buenas notas, tienen buenos rendimientos, no van a poder entrar a la residencia”. La consecuencia, sostuvo, será que “se van a ir a España o a Estados Unidos, donde es más fácil obtener una especialización”.

Indicó que, claramente, uno de los objetivos es facilitarles el ingreso a aquellos médicos generales que ya vienen trabajando varios años en el primer nivel de atención. “Hay una preocupación de todas las universidades para que esta ley no sea promulgada, porque haría mucho daño a la formación médica del país”, acotó.

UNIVERSIDADES DE LADO

Otro de los puntos cuestionados es que la nueva ley disminuye la participación de las universidades en el Consejo Nacional de Residentado Médico (Conareme), que es el ente rector del residentado médico en Perú, y se ha incrementado la participación de gremios y de entidades prestadoras de salud. Olascoaga lamentó que en un tema académico, de formación profesional, “las voces de las universidades sean una minoría”.

Afirmó que esto es sumamente peligroso. “No es solamente un trabajo, no es un tema de derecho laboral. Esto es una etapa de formación”, aseveró. “Es una amenaza porque, cuando se tomen decisiones para mejorar la docencia, quizá no todo el mundo esté interesado”, precisó. No descartó que, detrás de esto, existan cuestiones políticas.

Finalmente, lamentó que se haya contemplado llevar a cabo dos procesos de admisión para el residentado por año. “Esto no quiere decir que se estén duplicando las vacantes. Lo que se está haciendo es dividir en dos las vacantes que existen. Estos dos concursos no tienen sentido. Ahora el postulante, en vez de pagar por un solo concurso, tiene que pagar por dos. Es absurdo”, expresó.

Ana Cecilia Olascoaga lamentó que, hasta el momento, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, no se haya pronunciado sobre el tema. “Ojalá lo haga, ahora que sabe que diversas instituciones relacionadas con esta norma están en contra de la misma”, aseveró. Este diario buscó versión del Minsa y de la ministra, así como de los autores de la norma. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

TENGA EN CUENTA

En Perú, hay un déficit aproximado de 15 mil médicos especialistas, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Colegio Médico del Perú (CMP). Durante la pandemia, solo contamos con 800 médicos intensivistas.

Asimismo, se calcula que el 56% del total de galenos que labora en nuestro país no cuenta con una especialidad. Es decir, son médicos generales.