Congreso: así se desarrolla la campaña de donación de sangre en la Plaza Bolívar | FOTOS

Desde las 9:00 a.m. se realiza la campaña de donación de sangre con la finalidad de ayudar a los pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). El evento denominado “Un gesto de vida, donar sangre es donar vida” se lleva a cabo en la Plaza Bolívar del Congreso de la República.

La jornada fue supervisada por médicos especialistas, quienes sometieron a los voluntarios al análisis de hemoglobina. Entre los donantes se vio a miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y ciudadanos que acudieron en apoyo a los pacientes.

Esta iniciativa es promovida por la congresista de Fuerza Popular Leyla Chihuán y la asociación “By People”. La legisladora estuvo acompañada por su homóloga de bancada Miguel Ángel Torres.

Este 17 de julio, en conjunto con @ByPeoplePeru, he organizado una campaña de donación de sangre que beneficiará a los pacientes de @NeoplasicasPeru. ¡Todos son bienvenidos! Puedes inscribirte por la web: https://t.co/kvM2gLHsQ2#SemanaDeLaSalud #DonaSangreDonaVIda pic.twitter.com/YMfl9Hn0Fl — Leyla Chihuan (@LeylaChihuan) July 12, 2019

¿Cómo participar?

Los requisitos para participar de esta jornada son tener entre 18 y 65 años de edad (hombres y mujeres), estar en buen estado de salud, no tomar ningún medicamento y no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas. No es necesario acudir en ayunas.

Se estima que todos los años el Perú requiere 640 mil unidades de sangre donadas para cubrir la demanda existente en todo el sistema nacional de salud. Sin embargo, en el 2018 se logró recaudar cerca de la mitad: 382.586, según información del Ministerio de Salud.

El 10 de julio, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N°30980, que tiene como objetivo incorporar en la Ley General de Educación el principio de cultura de donación voluntaria de sangre, a fin de colaborar en la mejora sustancial de la salud, expectativa o calidad de ciudadanos con condiciones médicas que así lo requieran.