Congreso debe trabajar en ingreso de genéricos intercambiables de uso común

En una mesa técnica, Perú21 abordó la seguridad y eficacia de los medicamentos genéricos intercambiables, fármacos producidos con las moléculas de los innovadores que, luego de 20 años de patentarla, la liberan para que la industria farmacéutica mundial pueda producir medicamentos equivalentes seguros y eficaces, pero a precios cómodos.

El doctor en salud pública Omar Neyra y la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), Angela Flores, confirmaron la calidad, oferta y bajo costo de los medicamentos genéricos intercambiables, pues están autorizados desde hace décadas en países de alta vigilancia sanitaria.

MIRA: Ejecutivo observa autógrafa de genéricos intercambiables

“En el país debe haber una cultura de genéricos intercambiables, así como ocurre en otros países de América Latina, por ejemplo México, donde el 100% de sus medicamentos genéricos son intercambiables, lo que quiere decir que no son solo de calidad, sino seguros y eficaces”, declaró Flores, tras precisar que en 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó un listado de siete moléculas de medicamentos genéricos intercambiables y que hasta la fecha han aumentado a 99, una cifra inferior a Chile (3,000), Colombia (1,000), Brasil (100% de sus medicamentos genéricos), entre otros.

DICTAMEN DE INSISTENCIA

A su vez, Neyra hizo referencia al dictamen de insistencia presentado en la Comisión de Salud del Congreso para facilitar el acceso al Perú de medicamentos genéricos intercambiables, destinados al tratamiento de enfermedades raras, huérfanas o cánceres de alto y bajo costo.

MIRA: La Digemid no implementa ley que garantizaría eficacia de los genéricos en Perú

“Es importante tener normas que faciliten a los seres humanos tratamientos seguros y eficaces, mientras la burocracia se adapta, regula, pero no hay derecho de que un paciente muera, que no tenga tratamiento de calidad cuando hay medicamentos en el mundo que salvan vidas. Es una propuesta de medicamentos seguros y eficaces, certificados por autoridades de nivel IV. Los pacientes no pueden esperar más tiempo”, dijo en referencia a los plazos —al menos cuatro años— que se toma la Digemid (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) para evaluar los expedientes de ingreso de dichos fármacos.

“Nos han dicho que hay 17 mil expedientes en trámite. No, hay 40 mil, incluyendo productos biológicos e insumos médicos”, reiteró.

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Ambos coincidieron en que se debe trabajar en una normativa para facilitar, además, el ingreso de medicamentos de síntesis de uso común para tratar enfermedades crónicas o de salud mental, o para tratar todas las patologías.

La Comisión de Salud sesionará hoy en Cusco y está agendado el debate y votación del dictamen recaído en la autógrafa de ley que establece medidas para facilitar el acceso a medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos registrados en Países de Alta Vigilancia Sanitaria, destinados al tratamiento de enfermedades raras o huérfanas y cánceres de bajo y de alto costo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.



VIDEO RECOMENDADO