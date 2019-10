El alcalde de La Victoria, George Forsyth, asistió hoy a un desayuno con los moradores para escuchar los pedidos y la problemática social. Debido a la labor que viene realizando al mando del municipio, Forsyth señala que ha recibido propuestas para postular al Congreso.

Forsyth, consultado vía telefónica por RPP, indicó que ha tenido contacto con algunos movimientos que lo han buscado. “Me han venido a preguntar si voy a postular al Congreso y les he dicho que no, hay cero posibilidad que eso suceda”, descartando así cualquier tipo de aspiración política más allá de los límites de La Victoria.

“Me encanta estar en la calle, tomando un desayuno muy temprano con la población, escuchando los problemas y poder recorrer y ver la realidad”, afirmó la autoridad municipal sobre el día a día de su labor.

También, el exfutbolista se animó a recomendar a los siguientes congresistas que salgan, se acerquen a la población y escuchen la problemática. “Esperemos que el Congreso que entre haga eso y no esté todo el día en terno. Andar todo el día en terno, caminas poco, no vas a ver la realidad ni los problemas”, declaró.

Forsyth recalcó que se encuentra enfocado en su trabajo como alcalde y no ha pensado en formar parte de un partido para aspirar al Congreso. “Por ahora no estoy interesado en eso, tengo un trabajo titánico que es cambiar La Victoria, que lo venimos logrando poquito a poco, me encanta y no está en mi mente postular en nada”, sentenció.