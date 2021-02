El médico e investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga, deberá aclarar su participación en el proceso de vacunación contra el COVID-19 del expresidente de la República, Martín Vizcarra, este lunes ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República.

En una sesión extraordinaria que se realizará de forma virtual, Málaga deberá informar sobre la inmunización que recibieron –pedida por el exmandatario– Vizcarra Cornejo y su esposa Maribel Díaz en Palacio de Gobierno en octubre de 2020, cuando la vacuna de Sinopharm se encontraba en fase 3 de los ensayos clínicos en Perú, pero ya era suministrada en China como fármaco de emergencia.

También citaron al director general de Investigación y Tecnología del Instituto Nacional de Salud (INS), Raúl Timana; el jefe del INS, César Cabezas y el investigador principal de la Unidad de Ensayos Clínicos de San Marcos, Eduardo Ticona.

Respecto a la responsabilidad de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, la parlamentaria del Partido Morado, Carolina Lizárraga, le ha solicitado por escrito información sobre los ensayos clínicos realizados en Perú a fin de conocer, por ejemplo, si existía una prohibición para que las autoridades y funcionarios sean voluntarios.

Según un documento difundido la tarde de ayer, el Congreso ya estaba redactado una moción de censura en contra de la entonces titular del Minsa por “ocultar al país un hecho grave y que tiene indicios de presunta corrupción”. Fuentes de este diario señalaron que este pedido no procedería. Sin embargo, Mazzetti ayer renunció (ver recuadro).

En tanto, Málaga será sometido a un proceso ético indagatorio, anunció el presidente del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú, Alfredo Celis. “Esto determinará el grado de responsabilidad y la necesidad de abrir un proceso ético disciplinario”, manifestó.

Sobre este caso también se pronunció la UPCH, que señaló que las entidades vinculadas a los ensayos clínicos y sus investigadores están obligados a mantener la privacidad y confidencialidad de los datos de los voluntarios y rechazó “las expresiones y actitudes que transgreden los principios éticos de los ensayos clínicos”.

DENUNCIAN A VIZCARRA

La bancada de Nueva Constitución presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El congresista Acción Popular y miembro de dicha comisión, Franco Salinas, aseguró a este medio que “la subcomisión tiene un reglamento que establece la prioridad de los casos graves y este caso se verá con prioridad por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”.

Para el abogado Omar Cairo, el proceso de investigación no afectaría la postulación del exmandatario, quien aspira al parlamento con el número 1 del partido Somos Perú.

“Un antejuicio puede durar un año, esto no le impide a Vizcarra postular. Si es elegido, eso no paraliza el antejuicio. Si siendo congresista se aprueba el antejuicio, entonces pasará a ser procesado y el juez lo podrá condenar sin ningún problema porque ahora ya no existe la inmunidad parlamentaria”, explicó a Perú21.

Desde Moquegua, Vizcarra aseguró que ningún otro funcionario de su entorno cercano participó en “los ensayos de la fase 3” de la vacuna de Sinopharm en su gobierno.

Esta situación no afectaría las negociaciones con laboratorios asiáticos, refirió el miembro del Comando Vacuna, Antonio Pratto, quien dijo a Perú21 que “este caso particular no tiene nada que ver con un negocio y compra de vacunas”.

Análisis: Avelino guillén // Exfiscal supremo

‘Debe ser investigado por Fiscalía’

Está claro que Martín Vizcarra no se acogió a un programa de voluntarios sino que él, haciendo abuso de su condición de presidente, dispuso que se le aplique la vacuna y también a su esposa. La conversación con Málaga fue de carácter vertical, siendo el presidente quien solicita algo a un subordinado, en consecuencia, no se trata de una consulta sino de una disposición. Hay un abuso de la máxima autoridad. La Fiscalía de la Nación debe hacer una investigación preliminar para conocer las circunstancias en torno a esta situación, teniendo en cuenta que había un proceso de negociación con una empresa china por millones de vacunas. Yo considero que el Congreso no debe intervenir, hay circunstancias que el MP no puede eludir.

PILAR MAZZETTI RENUNCIA AL MINISTERIO DE SALUD

Cerca de las 10:00 p.m. de ayer se conoció que Pilar Mazzetti renunció al cargo de ministra de Salud, tras el escándalo de la vacunación del expresidente Martín Vizcarra, hecho que generó diversos cuestionamientos en torno a la funcionaria dentro de algunos sectores en el Congreso de la República, que –aparentemente– habrían redactado una moción de censura en su contra.

Fuentes de este diario indicaron que fue el presidente Francisco Sagasti quien le pidió la renuncia a Mazzetti. En la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se limitaron a confirmar su dimisión.

Esto en medio de la primera fase de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, un día después de presentarse ante el Parlamento y horas antes del arribo de las 700 mil dosis restantes del millón de vacunas que Sinopharm entregará al Perú.

Asume. Ugarte toma las riendas en pleno proceso de vacunación. (Foto: GEC)

La especialista se había desempeñado como titular del Ministerio de Salud (Minsa) durante la gestión de Vizcarra, salió del cargo tras la vacancia presidencial y luego de la renuncia de Manuel Merino volvió a asumir el portafolio por designación de Sagasti.

Un día antes la exministra de Comercio Exterior, Rocío Barrios, sostuvo que las decisiones que se tomaban respecto a las vacunas se daban “entre cuatro paredes” con la presencia de Mazzetti, Vizcarra, el exprimer ministro Walter Martos y el entonces canciller Mario López Chávarri.

La fuente de PCM adelantó que el nuevo titular de Salud será Óscar Ugarte, quien dirigió el sector entre 2008 y 2011, y en 2020 estuvo en la primera línea en Loreto, donde se infectó con COVID-19.

