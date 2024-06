Luego de conocer que el Poder Judicial (PJ) declaró improcedente su demanda, la Orden Franciscana buscará que el Tribunal Constitucional (TC) disponga la detención de las obras en la plazuela de San Francisco por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Así lo anunció Fabricio de Valencia, abogado de la orden, quien refirió que la congregación está preparada para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Vamos a impugnar e ir al TC, que es la última instancia; si perdemos, iremos a la CIDH. La Orden Franciscana tiene 500 años, no vamos a claudicar en defensa del patrimonio”, declaró.

El abogado Valencia mencionó que Prolima, de la MML, realizó las obras de demolición con permiso del Ministerio de Cultura, sin tener un Estudio de Impacto Patrimonial (EIP) aprobado por Unesco.

“Pedimos a Prolima que si quiere intervenir San Francisco muestre el EIP aprobado por Unesco; si está aprobado no tenemos objeción”, sostuvo.

En tanto, Luis Manuel Bogdanovich, gerente de Prolima, hizo un “llamado de conciencia a los franciscanos, para que no presenten algo que no tiene pies ni cabeza” y no acudan al TC.





