La Policía Nacional (PNP) condecoró a la suboficial PNP de tercera Vanessa Chávez, quien frustró un asalto en una vivienda ubicada en Independencia. Su valerosa acción fue reconocida por el Gral. PNP Gastón Rodríguez, jefe de la región policial de Lima .

“Ella ha actuado con prontitud en salvaguarda de los bienes de nuestra sociedad solicitando el apoyo inmediato por parte de los efectivos de su comisaría y que intervino con coraje y decisión”, señaló en Gral. Gastón Rodríguez para Latina.

La suboficial Chávez narró que se encontraba patrullando por la zona cuando fue alertada de un robo. No dudó ni un minuto y a bordo de su moto se dirigió al lugar para capturar a los delincuentes.

Sin embargo, al notar que eran 3 sujetos, llamó inmediatamente a sus compañeros para poder lograr una detención efectiva de estos delincuentes.

“Me pedía apoyo una señora de manera asustada. Me dirigí al domicilio, donde había una mujer que intentaba correr, logré alcanzarla y reducirla. Mi colega intervino a los otros. Sentí un poco de temor porque no sabía a qué me enfrentaba, pero todo fue rápido y el miedo quedó de lado”, declaró la suboficial.



