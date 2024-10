Con pasamontañas y armas de fuego, chofer fue asaltado: lo dejan maniatado en Carretera Central

Lo dejaron tirado en la carretera, maniatado y presa del pánico. El conductor de un camión que trasladaba toneladas de cacao fue asaltado en la Carretera Central, a la altura de Huarochirí, por tres delincuentes fuertemente armados que llevaban pasamontañas y armas de fuego.

La Policía Nacional ubicó el camión por su GPS, pero los delincuentes lograron llevarse 16 toneladas del cargamento de cacao.

“Yo quisiera que la policía me apoye, quiero recuperar mi mercadería, son casi 16 toneladas de cacao que se llevaron (...) No tengo sospecha de nadie, la carretera es transitada como para darme cuenta que me estaban siguiendo”, expresó a Latina Noticias.

El hombre mantiene su identidad en reserva por miedo a represalias.

Declaró al citado medio, que partió de Satipo con destino a Lima. Los hampones -que le cerraron el paso- iban a bordo de un auto.

