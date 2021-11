La misión de toda empresa es hacer que el mundo sea más productivo y sustentable, con la promesa de expandir las posibilidades humanas. Sin embargo, existen muchas causas culturales, generacionales, políticas, etc., que favorecen la “insostenibilidad”, y que lamentablemente, su velocidad no disminuye a ritmos aceptables.

Esto hace que los esfuerzos de las compañías sean mucho mayores, sobre todo si pretendemos dejar un mundo mejor a nuestro paso. Encontrar el equilibrio entre Economía, Sociedad y Medio Ambiente es la clave del éxito, señala Andrés Sammartino, gerente de industria química para Latinoamérica de Rockwell Automation.

La profesional nos indica cuáles serían los pilares para que las industrias cumplan el reto de automatizar siendo sustentables.

Eficiencia energética: Quizá uno de los puntos de mayor impacto y que ofrecen mayores beneficios económicos (además de la buscada sustentabilidad) es alrededor del mejor uso de la energía (electricidad, combustible, vapor). Las soluciones que podemos encontrar aquí van desde el uso de variadores de frecuencia (en contraposición a arranques directos), tecnologías analíticas que nos permiten detectar desviaciones en el correcto funcionamiento de activos críticos, herramientas de control avanzado (APC) que nos ayuden a maximizar la producción por unidad de energía consumida.

Uso eficiente de recursos: Paradas no planificadas, variaciones en las especificaciones de las materias primas, procesos manuales, bajo entrenamiento de los operadores, inciden negativamente en la correcta utilización de recursos, que en definitiva nos lleva a la generación de desperdicios, muchas veces de recursos no renovables. Un sistema de control totalmente automático (¡y que funcione en modo automático!) es el punto de partida. Si dejamos a criterio del operador ciertas tareas claves, podemos obtener distintos resultados (no óptimos) en función de su experiencia, nivel de capacitación y atención.

Reducción de emisiones: El manejo responsable de emisiones quizá sea uno de los temas más complejos de implementar ya que no tiene un impacto económico concreto a corto plazo, y son necesarias políticas corporativas para su ejecución y mantenimiento. En definitiva, lo que se busca es minimizar las emisiones gases de efecto invernadero y agentes contaminantes a la atmósfera y a los sistemas de aguas residuales.

Sin duda, la automatización se ha convertido en un aliado fundamental de la sustentabilidad. Aunque el horizonte de un mundo sustentable está aún lejos, sin dudas la revolución industrial que estamos atravesando, con cantidad de datos y plataformas de análisis como FactoryTalk® InnovationSuite, hace pocos años atrás inimaginables, se convertirán en factores fundamentales para esta lucha a la cual le quedan varias batallas aun por librar.

Durante la 30º edición del evento anual Automation Fair, que se celebrará de forma virtual y presencial en el George R. Brown Convention Center de Houston, Texas del 09 al 11 de noviembre de 2021, se podrá descubrir más acerca de las soluciones que Rockwell Automation puede ofrecer alrededor de la Sustentabilidad.

Automation Fair también presentará 10 foros industriales, con paneles de debate de expertos líderes en la industria, entre los cuales se incluyen los siguientes: sector automotriz y de neumáticos; química; descarbonización y energías emergentes; alimentos y bebidas; ciencias biológicas; metales, minería y cemento; OEM; petróleo y gas; potencia y energía, y aguas residuales. ¡Aún puede registrarse!

