La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso respaldó el proyecto de ley que dispone recomponer el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para incorporar a representantes de universidades públicas y privadas.

“En la propuesta de plantea un fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), así como otorgarle autonomía y pluralidad ante los Gobiernos de turno, en ningún momento se menciona un retorno de una ANR ”, se lee en el comunicado del grupo de trabajo, liderado por el congresista Esdras Medina (Renovación Popular).

Asimismo señaló que no es correcto cuando se habla que el Consejo Directivo de la Sunedu ya no sería elegido por concurso público. “Lo que se propone en la norma es la creación de un consejo de carácter plural e independiente. En la actualidad todos los miembros de este consejo son dependientes del Poder Ejecutivo de turno”, añadió.

La Comisión de Educación calificó de “falacia” las informaciones que señalan que en caso sea aprobado el proyecto de se posibilita el regreso de universidades con estándares mínimos de calidad. “Con la norma se está restableciendo el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).

Ayer, con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, el pleno aprobó en segunda votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 697, 862, 908 y 943, que dispone recomponer el consejo directivo de la (Sunedu),

Este jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que el Ejecutivo aún no toma una decisión respecto a este proyecto de ley. “No les podría decir eso [si se promulgará o no] porque no he estudiado la ley, no lo he visto, no lo he leído, tengo que leer la ley para ver si hacemos alguna observación o la promulgamos y publicamos, si es que no hay observaciones”, dijo en declaraciones a la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

Por su parte, la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, rechazó la aprobación de la ley que recompone el consejo directivo de la Sunedu y adelantó que buscarán plantear una acción de inconstitucionalidad contra dicha norma.

Mientras que el congresista Carlos Anderson (no agrupado), que también votó en contra del proyecto de ley, consideró que de ser promulgada la norma por el Ejecutivo, “vamos a tener al regulado como parte del ente regulador”.

