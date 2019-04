Comisaría Sol de Oro no hizo caso a denuncia de mujer que fue asesinada por su pareja

¡Indignante! Arturo Flores, el padre de la mujer que fue asesinada por su pareja en Los Olivos , manifestó que las autoridades de la Comisaría Sol de Oro fueron negligentes ante la denuncia que su hija puso en contra de su ex pareja y atacante, el pasado 23 de marzo.

Estefanie Flores Mendoza (20) señaló que su ex conviviente José Luis Falcón Gutiérrez había intentado asesinarla. Pero los efectivos de la dependencia policial no hicieron caso a denuncia de la víctima y tampoco la ayudaron, según indicó su progenitor a RPP.

"Mi hija escapó de las garras de la muerte en ese momento, pero en la comisaría Sol de Oro no hicieron nada, fueron negligentes... no le creían diciendo que 'no ha sido así'. Hoy he visto la denuncia y ellos reportaron su caso como un abandono de hogar cuando fue un intento de feminicidio... él la había intentado matar", manifestó el progenitor.

El cuerpo de la víctima fue hallado hoy amarrado y envuelto en un saco debajo de su cama en su vivienda ubicada en las inmediaciones del parque Túpac Amaru. Tras cometer el asesinato, el asesino se entregó en la comisaría Sol de Oro y confesó ser autor del delito de feminicidio en agravio de la mujer.

"Él falsificó la llave de la puerta de la calle y se metió a la casa, la agarró por sorpresa... cuando con mi esposa y yo estuvimos en casa, no nos dimos cuenta que su cuerpo estaba debajo su cama", precisó Flores consternado.

Flores Mendoza es la víctima número 50 en lo que va del año.

