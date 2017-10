Comisaría de Miraflores rechazó denuncia de transexual agredida

"¡Te mataré!, ¡te mataré!", le gritó su agresor frente a los policías, dentro de la comisaría de Miraflores. Esto ocurrió luego que Alessia Rengifo, una joven transexual, acudiera a dicha dependencia para denunciar que un hombre de nacionalidad japonesa la había agredido brutalmente.

Sin embargo, los agentes no aceptaron su denuncia, pues no la reconocieron como mujer. Ellos se negaron a tipificar lo ocurrido como intento de feminicidio debido a que en su DNI figura con el sexo masculino. "Usted es varón, aquí no hay feminicidio", le dijeron.

Rechazaron denuncia de joven transexual

Según la denunciante, este hecho de violencia ocurrió luego de haber rechazado el acoso del agresor en las calles de Miraflores. "Miren lo que me han hecho, me ha roto la nariz y el labio. Él vino de frente y me agredió, la gente me ayudó... Estoy haciendo mi tramite de cambio de género", manifestó, pero los efectivos la ignoraron.



El abogado de Rengifo lamentó que los policías no hayan tomado en cuenta las amenazas del agresor. Ahora, la víctima teme represalias. “Tengo miedo que me encuentre y me mate”, manifestó entre lágrimas.