Los cómicos ambulantes protagonistas del polémico video en el que son captados haciendo 'bromas' consideradas como apología de la violencia contra la mujer , salieron al frente para defender su trabajo.

En una entrevista dada al programa 'La banda del Chino', los cómicos ambulantes respondieron a la ola de críticas que ha generado un video viral en el que aparecen haciendo un monólogo en donde bromean con golpear o violar a las mujeres.

Se trata de Jefferson Vásquez y Yerson Espinoza, dos cómicos de las calles que entre otras cosas, aseguran que sus monólogos tratan de muchos temas y que en su mayoría buscan empoderar a la mujer.

"[Sobre su monólogo] No quiere decir que yo sea machista, que soy un hombre que le pega a su mujer, porque no le pego. Tengo cinco hijos con la misma mujer y no tengo ninguna denuncia por maltrato y ahora ya estoy en fiscalía", afirma Jefferson Vásquez.

"Cuando lancé el chiste, cuando lancé la broma, yo mismo dije 'no', yo me sentí mal porque me dije '¿qué he hecho? Ahora una mujer me denunció, se pronunció sobre este caso y ya estoy en fiscalía, o sea en 24 horas y ya mismo está en fiscalía. Si ustedes ven mis videos, yo no hago esa rutina, y si la hago, fue en el momento. Todo lo que pasa en la calle, todo lo que pasa en nuestra vida cotidiana, nosotros lo hacemos humor, pero no lo hacemos con maldad", agregó.

Su compañero de monólogos, Yerson Espinoza, reveló que ellos siempre se están regulando, y que evalúan qué decir y qué dejar de decir durante sus rutinas cómicas, las que suelen realizar en las rotondas de la alameda Chabuca Granda, en Lima.

"Estamos aprendiendo a regularnos porque somos una asociación. Tenemos reglas, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no. Somos personajes porque estamos dentro del escenario, fuera del escenario, somos personas distintas", agrega Yerson Espinoza Campo, otro cómico ambulante.

Sobre el monólogo que desató la indignación de miles de usuarios, y el pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los cómicos ambulantes aseguraron que no volverán a presentarlo.