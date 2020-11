Los comerciantes de Jirón de la Unión, en Cercado de Lima, expresaron su temor debido a las pérdidas económicas y daños de infraestructura en sus negocios debido a las manifestaciones en contra de la vacancia presidencial y contra la juramentación del presidente Manuel Merino, informó Latina.

De acuerdo con el citado medio, algunos de los trabajadores no han abierto sus negocios desde el último martes, día en que las manifestaciones se intensificaron tras un enfrentamiento entre la policía y los protestantes.

“No he vendido nada, ni un sol. Hemos sido los más perjudicados, como estamos cerca del Palacio, en la esquina nos tiran bombas”, declaró Isabel Meza en diálogo con Latina. “Con temor, no he abierto mi tienda, hasta que pase todo esto, sin vigilante no puedo abrir”, declaró otra de las trabajadoras, quien también reportó daños de infraestructura en su negocio.

Comerciantes de Jr. de la Unión reportan pérdidas económicas por manifestaciones | VIDEO: Latina

Otro vendedor culpó a la política por toda la situación de inestabilidad en nuestro país e instó el apoyo para todos los trabajadores del Cercado de Lima a fin de que no se vean afectados.

“El daño que está haciendo la política es más que la pandemia; es decir, para nosotros. (Los protestantes) van a salir porque es su derecho, pero que no se olviden que nosotros también tenemos derecho a trabajar”, declaró Salvador Ode, un comerciante de Jirón de la Unión.

Desde la noche de lunes, en Lima y diversas ciudades del país, se han realizado manifestaciones en rechazo a la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Las protestas continuaron el martes, día en que Manuel Merino juró en el Congreso de la República como nuevo presidente del Perú.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Luis Cayas, informó que las protestas del lunes 9 de noviembre se desarrollaron sin mayores actos de violencia, pero el panorama cambió el martes, debido a que las manifestaciones se volvieron “agresivas”.

