Once meses después de arduo trabajo, contagios y muertes, la primera línea del personal sanitario del país, que a diario lucha contra el COVID-19, empezó a recibir la primera dosis de la vacuna de Sinopharm.

El proceso de inmunización se inició cerca a las 8:00 a.m. en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el Cercado de Lima. Los médicos intensivistas Josef Vallejos, Adrián Rodríguez, Mario Candiotti y la enfermera Martina Obando recibieron la dosis china en el emblemático nosocomio.

“Estoy muy complacido (de vacunarme) sabiendo que es un día que marca un hito en la salud pública del Perú. No hay ninguna manifestación, algún tipo de dolor o mareo, nada. Es lo normal que uno puede sufrir cuando se le da un pinchazo por la vacunación”, declaró Vallejos, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El médico lamentó la desinformación en torno a la importancia de las vacunas para erradicar de nuestro hábitat al SARS-Cov-2. “La vacunación es la mejor arma para erradicar ciertas enfermedades, eso se ha demostrado desde el siglo pasado, desde tantas pandemias y epidemias”, señaló.

Por la tarde, la oficina de prensa del nosocomio precisó que el doctor Adrián Rodríguez, jefe de Emergencias, fue el primer inmunizado en el país.

Minutos después, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, ubicado al frente del Loayza, dio inicio a la inmunización. Su director Carlos Santillán fue el primero en poner el hombro “con mucha fe y esperanza”.

“Les pedimos a aquellos que tengan temor que se tranquilicen, que aquellos que tienen ciertas dudas que las superen. Sigan el ejemplo de todos aquellos que hemos venido hoy a vacunarnos”, expresó el médico. Continuaron la vacunación, médicos, enfermeras y técnicos con los rostros iluminados de esperanza.

ALEGRÍA E ILUSIÓN

A las 9:00 a.m., el Hospital Nacional Dos de Mayo comenzó la inmunización con el personal que salía de guardia. El primero fue el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, quien se mostró conmovido por recibir la vacuna en medio de una segunda ola de contagios sin precedentes. (Ver entrevista)

El jefe de la UCI Pediátrica de este nosocomio, Walter Luque, también comentó el hito. “Recibo con alegría e ilusión la vacuna, porque me permite estar más tranquilo cuando me expongo frente a los pacientes; la vacuna me va a proteger, pero sobre todo a las personas que están detrás mío”, declaró a este diario.

“He tenido la suerte de contagiarme y hacer una forma leve de la enfermedad, pero tres o cuatro compañeros del hospital perdieron la batalla y 25 personas que conozco, que estaban al frente, han fallecido”, señaló Luque.

El jefe de la UCI Adultos del mismo hospital, Ronal Arteaga, dijo: “Siento alegría por algo que estábamos esperando hace mucho tiempo”. Recordó con tristeza a sus colegas caídos que no pudieron cumplir su sueño de vacunarse y seguir batallando.

SEGUNDO LOTE

En tanto, una fuente de Cancillería señaló a este diario que “ya está pactada” la llegada del segundo lote de 700 mil vacunas de Sinopharm el próximo domingo 14 de febrero.

La fuente indicó que la ruta será similar a la que recorrió el primer lote: Beijing-Amsterdan-Lima. No obstante, no se pudo precisar la hora exacta de la llegada del cargamento.

Mientras el Perú seguía el proceso de vacunación en la primera línea, en el Congreso se presentó un proyecto de ley para que las empresas privadas puedan vender vacunas contra el COVID-19.

La iniciativa, de la legisladora acciopopulista Mónica Saavedra, plantea que las empresas privadas puedan adquirir, importar, almacenar, distribuir y comercializar vacunas contra el COVID-19 en el marco de la pandemia.

Además, propone que el 10% de los lotes importados por el sector privado sea vendido a precio de costo al Ejecutivo, con el objetivo de destinarlos a la población más vulnerable.

HABRÍA PRÓRROGA

De otro lado, el Ejecutivo anunciaría hoy la prórroga de la cuarentena que empezó el 31 de enero y que debía culminar el domingo 14 de febrero. En diálogo con América TV, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, adelantó la decisión que tomaría el Consejo de Ministros: “La situación es complicada en todo el país”.

Indicó que un equipo de funcionarios evaluaron diversos indicadores tanto de salud, epidemiológicos como criterios sociales y económicos para alcanzar una propuesta que sería anunciada hoy.

Sabía que

El Colegio Médico del Perú reporta, desde marzo de 2020 hasta la fecha, 266 doctores fallecidos y 42 en UCI. El Colegio de Enfermería registra 108 fallecidos y 20 en UCI.

El personal de salud que ayer se vacunó debe recibir la segunda dosis del antídoto de Sinopharm 21 días después; es decir, el 2 de marzo.

