Vecinos desnudaron y golpearon a un hombre que acosaba a una menor de 13 años vía WhatsApp. El sujeto fue citado con engaños a un parque cerca de la vivienda de su víctima, donde lo esperaban para intervenirlo. El hecho ocurrió en la intersección de la Av. San Felipe con la Av. Túpac Amaru, en el distrito de Comas.

De acuerdo a América Noticias, el sujeto identificado como Pedro Luis Jaime Araujo, de 42 años, dio con la menor a través de un juego virtual en el que se hizo pasar por un adolescente de 14 años.

“Por el Free Fire la capta, se ha hecho su amiguito y le dice que le dé su WhatsApp (a mi nieta). Ella como pensaba que tenía 12 o 14 años, lo acepta normal. Al principio todo era bonito, juegos, todo. Pero cuando después le envió una foto del dorso, se asustó”, contó la abuela de la menor, quien dio aviso a su madre sobre lo sucedido.

Vecinos de la intercepción de las avenidas San Felipe con Tupac Amaru en Comas capturaron a un sujeto de 42 años, identificado como Pedro Luis Jaime Araujo, quien acosaba a una menor de edad en juegos virtuales. (Fuente: América TV)

“Obviamente que la que coge el teléfono ya no es mi nieta, sino mi hija, la madre. Ella le comienza a seguir el juego. Cuando él le dice ‘me muero por verte, quiero que seas mi mujercita’. Entonces le dice, ‘porque no vienes hoy día, mi mamá se ha ido de viaje, no viene hasta mañana’”, detalló.

Es así que Pedro Luis Jaime llegó confiado hasta un parque cerca a la casa de la menor. Él no contaba con que vecinos de la zona lo esperaban para tomar justicia con sus propias manos.

“Le dije a los que estaban por ahí que nos ayudaran. Les di la foto. Y gritaban, él es, él es”, señaló la abuela.

Tras ser detenido y llevado a la Depincri de Comas, el sujeto dijo desconocer porqué acosaba a la menor y le enviaba mensajes subidos de tono. “No lo sé, no lo entiendo”.

