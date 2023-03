Emilio Castro Rodríguez es un adulto mayor al que le amputaron la pierna izquierda el 1 de marzo en el hospital Alberto Sabogal y que ahora lamentablemente ha sufrido una terrible negligencia en un policlínico de Comas.

Luego de la intervención quirúrgica, en el hospital le dijeron a don Emilio que la herida producto de la operación tendría que ser tratada en un policlínico cercano.

Es entonces que es llevado al policlínico San Nicolás que, según ATV Noticias, está bajo la jurisdicción de EsSalud. Es en dicho lugar donde le fracturan la pierna a don Emilio.

“Al momento de bajarme de la camilla me apretaron, el doctor me ha cogido, me ha apretado, me ha fracturado”, dijo el anciano.

Una familiar de don Emilio reveló que el médico que sería causante de fractura ha sido identificado como Óscar Panuera Quispe. Además dijo nadie lo auxilió pese a los gritos de dolor que dio cuando le rompieron la pierna.





ESSALUD EMITIÓ UN COMUNICADO









VIDEO RECOMENDADO