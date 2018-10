Bastaron 30 segundos para que tres delincuentes se apoderen de una importante suma de dinero de la caja registradora de un instituto de cosmetología en Comas , donde también despojaron de sus pertenencias a trabajadoras y alumnas.



En las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por América Noticias, se aprecia que un auto negro se estaciona en el frontis de la academia "Mujeres en Acción", bajan los delincuentes con el rostro descubierto e ingresan al establecimiento educativo.



“Se llevaron sus carteras, las atacaron y las amenazaron con armas”, contó Patricia Espinoza, propietaria del instituto.



Una vez dentro, los hampones revisaron a cada una de sus víctimas para arrebatarles todo lo que tenían. Ellas indicaron que los malhechores tenían acento extranjero.



“Tenían un dejo extranjero. Me amenazaron, me ponen el arma cerca y me dicen que les entregue el dinero”, recordó Nelly Rojas, administradora del local.



Con el botín en sus manos, los hampones huyeron en el mismo vehículo, que tenía casquete de taxi, con rumbo desconocido. La Policía viene analizando los vídeos para dar con la identidad de los fugitivos.