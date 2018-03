Agentes de la Policía Nacional del Perú lograron capturar a Jean Carlo Hernández Quesada (21), quien es el principal sospechoso de asesinar a su pareja Geraldine Enriquez Panduro , en el distrito del Comas .

A través de sus redes sociales, la PNP anunció la detención del presunto homicida, quien habría matado a su conviviente en presencia de su hija de 4 años.

La madre de la víctima, en conversación con América Noticias, aseguró que Hernández Quesada la llamó y le confesó el terrible crimen.

"Me llamó borracho y me dijo que lo perdone, que no lo quería hacer", señaló la señora Panduro.

La mamá de Geraldine Enriquez también resaltó que siempre tuvo sospechas de que su hija era maltratada por su pareja, pero que ella se lo negó innumerables veces.