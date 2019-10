El fiel amigo del hombre protegió a una mujer que estaba en la mira de unos malhechores. Un perro evitó que un ladrón logre su cometido cuando intentó robarle el celular a una distraída víctima que se encontraba chateando en su móvil.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad a las 11:45 de la noche del pasado domingo en la avenida República del Perú, en la urbanización Huaquillay en Comas. Sin percatarse que un trimóvil la rondaba, una mujer manipulaba su celular y no observó cuando la mototaxi se acercó.

En cuestión de segundos, un sujeto descendió del trimóvil rojo y corrió hacia la mujer para amenazarla con un arma; sin embargo, no contó con que la mordida de un perro haría que frene sus intenciones.

La intervención del can y sus ladridos salvaron a la mujer, quien echó a correr para no ser alcanzada. El perro mordió la pierna del sujeto e hizo que se topara contra un auto que se encontraba estacionado, por lo que el raquetero no tuvo otra alternativa que volver con sus compinches y huir del lugar.