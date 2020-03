Incertidumbre y desesperación. Padres de familia del nido Villa Encantada, en Comas, exigieron al Ministerio de Salud (Minsa) realice pruebas a sus hijos tras conocer que un niño de 5 años resultó ser portador del coronavirus COVID-19.

El contacto del menor víctima del coronavirus con sus compañeros se prolongó del 5 al 10 de marzo. En el salón del niño, hay otros 25 pequeños que están en peligro de haber contraído el virus.

“Necesitamos que vengan y den respuesta y que hagan pruebas a todos los niños y sus familiares”, indicó una madre de familia bastante alarmada ante la situación.

“Mi hija no presenta síntomas pero no voy a esperar para que me vengan a atender ¡dónde estamos, señores!”, agregó otra mujer.

Los padres de familia permanecen angustiados al ver tambalear la salubridad de sus pequeños.

Se supo que representantes del Minsa acudirán este sábado 14 al nido para darle una pronta solución al grave problema.

Comas