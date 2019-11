Terrible. María Ramos Castillejo, madre de familia, recibió un disparo en la cabeza tras intentar detener una pelea entre sus familiares y un grupo de delincuentes en la zona de Año Nuevo, Comas. De acuerdo a información de América Noticias, la mujer observaba desde su balcón el enfrentamiento y gritaba pidiendo que se detengan.

En total fueron seis los disparos que se desataron durante la gresca. Una de las balas impactó en su cráneo. La mujer herida se dirigió a su baño y ahí terminó por desvanecerse.

Pese a que Ramos Castillejo fue trasladada de emergencia a un hospital, los médicos no tienen un pronóstico favorable y sus esperanzas de vida son poco alentadoras.

La familia agraviada dio aviso a las autoridades de la zona cuando los atacantes se reunían en un parque cercano; no obstante, los agentes llegaron 40 minutos después de la balacera.

Los efectivos de la comisaría de la Pascana intervinieron a Melanie de la Cruz Barba y a su primo de 17 años, quienes son acusados de haber llamado a Daniel Morales Barba, otro primo, para que abra fuego contra la casa.

Según los primeros informes, la pelea se habría generado por una riña entre Melanie y la cuñada de Ramos Castrillejo, quienes fueron compañeras de colegio y tenían una mala relación.

Manuel Rojas Rodríguez, esposo de la víctima, exige justicia y pide que el caso no quede impune.

“El problema era con mi hermana, no tenían porque haber ido a mi casa. Han llegado a matar. Mi esposa está prácticamente muerta. Sé que ya no me van a devolver a mi esposa, necesito justicia”, señaló.

Mujer recibió un disparo al tratar de defender a su familia en Comas