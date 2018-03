Una joven madre fue asesinada a puñaladas por su pareja al interior de su vivienda en Comas . Su hija, de cuatro años, presenció el indignante episodio.

Los vecinos de la cuadra 5 del jirón Huayna Cápac se alertaron ante el llamado de la menor, quien salió a la calle pidiendo auxilio para su madre. Sin embargo, poco pudieron hacer ya que cuando llegaron ella estaba muerta a causa de varios cortes.

La victima fue identificada como Geraldine Enriquez Panduro y todo apunta a que Jean Carlo Hernández Quesada, su pareja, la asesinó. Según la madre de la mujer asesinada, él la llamó con signos de ebriedad para confesarle el crimen.

"Me llamó borracho y me dijo que lo perdone, que no lo quería hacer", comentó a América TV.

La madre también indicó que ella tenía sospechas de que su hija era maltratada por su pareja, pero que ella se lo negaba innumerables veces.

Por otro lado, los vecinos se quejaron de que la comisaría de La Pascana, a pesar de encontrarse a unas cuadras, demoró más de una hora en atender su llamado.

Jean Carlo Hernández Quesada se encuentra prófugo.