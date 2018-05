Vilma Villalobos Campos, la madre de la pequeña Briana, la niña de apenas 3 años que murió calcinada en un incendio en su vivienda —ubicada en la cuadra 5 del jirón Nicolás de Piérola, en Comas — se culpa de lo ocurrido.

La mujer contó que salió de su casa a las 7:30 a.m. para llevar al colegio a su hijo mayor y justificó el haber dejado encerrada a su pequeña hija debido a que antes ya le habían robado sus pertenencias.

“(Me siento) culpable por haberla dejado encerrada (…) Yo pongo llave porque ya una vez se perdieron mis cosas. Ella (la bebé) estaba durmiendo”, dijo entre lágrimas a las cámaras de América Televisión.

En tanto, Edwin Ochoa, padre de niña, contó que oyó los gritos de auxilio de su pequeña y que intentó rescatarla en medio del siniestro; sin embargo, a pesar de sus esfuerzos no lo logró.

“Yo llego a escuchar la voz de mi hija que me decía: ‘¡Papito! ¡Papito!’. He entrado y como el cuarto estaba lleno de humo negro he tratado de buscar donde estaba mi hija, pero no pude encontrarla”, manifestó con la voz entrecortada.

Los restos de Briana fueron velados en medio del dolor de sus familiares y allegados. Sus padres necesitan apoyo, por lo que si desea colaborar con ellos, puede llamar al 932537304.