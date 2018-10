Dos ladrones ingresaron a una botica en el distrito de Comas y en menos de 30 segundos se llevaron aproximadamente 500 soles, producto de las ventas del día.

Según Canal N, el asalto se produjo minutos antes de las 21:00 horas en la botica Farma Imperial, ubicada en el paradero 17 de la avenida Revolución, en Collique. Solo uno de los delincuentes estaba encapuchado.

Como se muestra en las imágenes captadas por la cámara de seguridad del local, los asaltantes ingresan y la mujer que atiende intenta esconderse. Un sujeto le apunta con lo que sería una escopeta, mientras que otro rompe violentamente el vidrio del módulo de atención e ingresa buscando el dinero.

Revisan los cajones y se llevan todo lo que encuentran. Posteriormente, saltan por el mueble y abandonan el local.

“Uno de los ladrones me dijo que me quede callada, que no grite, me empezaron a insultar y estaba uno con una pistola. Se llevaron un promedio de 500 soles de las ventas del día”, contó la trabajadora del local.

La víctima relató que no es la primera vez que son asaltados. En una anterior ocasión, no lograron que la Policía Nacional los auxiliara.

“Nos dijeron que nosotros teníamos que ir a la comisaría a poner la denuncia, que solamente había un solo patrullero rondando por acá”, comentó la joven.