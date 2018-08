Una joven trabajadora fue secuestrada por unos sujetos que la mantuvieron por tres horas en un taxi colectivo que tomó en el paradero Naranjal de la avenida Túpac Amaru, cuando regresaba a su casa, en Comas .

“El chico que estaba al costado, de lo que miraba mucho a la ventana, voltea y me agarra del cuello. El hombre que estaba adelante me pone un trapo en la cabeza, me agacha, tengo contusiones en el cuello, porque en todo momento mi cabeza estuvo abajo”, contó la mujer al noticiero de ‘Latina’.

La modalidad fue la misma que con otras víctimas de los falsos taxis colectivos. La llevaron con el rostro cubierto hasta una cochera, en donde la obligaron a dar las claves de sus tarjetas para finalmente robarle 10 mil soles.

La joven quedó con varios hematomas en el cuerpo. Tras ser liberada en un descampado de Comas, puso su denuncia en la comisaría de Santa Isabel.

Su caso ya es seguido de cerca por la Depincri. Ella busca que los bancos reconozcan la deuda producto del robo. “No puedo salir a la calle, tengo miedo salir, debo andar acompañada con alguien”, dijo la joven.