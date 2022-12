Orlando Bodero Elguera (27) fue asaltado y acuchillado hace tres semanas. Él estaba junto a su enamorada y por tratar de defenderla de un robo lo apuñalaron en el estómago. Fue llevado de emergencia al hospital Sergio E. Bernales, en Collique, Comas, donde lo operaron y le dieron de alta al día siguiente. Sin embargo, hace tres días comenzó a sentirse mal y una ecografía reveló que tenía el arma blanca dentro de su cuerpo.

“El cuchillo había perforado el intestino grueso según el médico. Lo traen para acá (al hospital), lo vuelven a operar. El problema no sé si le han visto el intestino, si lo han podido curar adentro. Lo cosen, dicen que está bien. En la noche viene mi nuera y me dice que está bien. Al otro día viene de nuevo y le dicen que a mi hijo lo han pasado a COVID-19. Yo sé que no está infectado. Ha estado bien, no ha tenido nada”, señaló su padre en diálogo a Latina.

Sostiene que el personal médico sabe que ha cometido una negligencia médica la primera vez que operaron a su hijo al dejarlo el cuchillo dentro de su estómago.

Hombre sufre negligencia en hospital

“No han sacado ecografía, lo han operado por encima y lo han botado altoque. Ahora se han dado cuenta que había un cuchillo y saben que han cometido una negligencia. Ahora a mi hijo lo han aislado diciendo que es COVID-19, para qué, para que me lo saquen muerto de adentro, para que no se sepa nada de la negligencia que han cometido” , cuestionó.

El padre del agraviado está preocupado por el estado médico de su hijo, pues cuando ingresó al hospital presentaba una infección. “Es sospechoso que lo hayan asilado. ¿Por qué me lo aíslan? No me dicen nada, si me dijeron que estaba bien. Por la negligencia médica que han cometido me lo han aislado”, aseveró.

El citado medio intentó obtener información sobre el estado de salud de Orlando Bodero, sin embargo, les informaron que no había ninguna autorización para poder brindar detalles del caso ni a la familia ni a la prensa.

