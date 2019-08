Intentaron robarle S/15 mil, pero logró huir corriendo en medio de balacera y entrar a su casa [VIDEO]

Un hombre, quien ha preferido proteger su identidad, narró los angustiosos momentos por los que pasó para evitar ser asaltado y atacado por una banda de marcas en la urbanización Santa Luzmila, en el distrito de Comas.

En conversación con América Noticias, la víctima confesó que se salvó del asalto tras haber corrido rápidamente hacia su vivienda, la cual se encontraba a tan solo unas cuadras, para refugiarse.

"Se baja un pata con un arma y hace un disparo. Con nerviosismo y con el impacto de bala que gracias a Dios no me llegó a dar, pude escapar. No han pensado solo en el dinero, sino también en enfriarme", señala el hombre, quien portaba 15 mil soles que había retirado de una agencia bancaria cercana.

Finalmente, la rápida reacción de la víctima lo salvó, pero uno de los proyectiles impactó al interior de su casa y luego rebotó contra su pecho. Afortunadamente, no hubo mayores consecuencias ni daños pues la bala ya había perdido su velocidad. Solo se trató de una leve contusión.

Las cámaras de seguridad de la zona, que grabaron todo lo ocurrido, están en manos de la comisaría de Universitaria que viene haciéndose cargo de las investigaciones correspondientes.